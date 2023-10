Neuer Name für den Tourismusverband im Landkreis Landsberg

Beim Verband gibt es auch einige personelle Neuerungen. Immer mehr Camper machen in der Region Urlaub.

Ab sofort trägt der Tourismusverband den neuen Namen Tourismusverband Landsberg Ammersee Lech um sich gemeinsam mit der Regionenmarke des Landkreises zu positionieren und von Synergien zu profitieren (bisher Tourismusverband Ammersee-Lech). Beschlossen wurde dies auf der Mitgliederversammlung des Tourismusverbands in der Lechsporthalle in Landsberg. Zudem wurde Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zur Stellvertreterin von Vorsitzendem und Landrat Thomas Eichinger gewählt. Ebenso neu wie der Name ist Kathrin Lenvain, die seit September die Geschäftsführung des Tourismusverbands übernommen hat. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemeldung.

Im Rahmen der Veranstaltung würdigte Thomas Eichinger nochmals das umfassende Engagement des verstorbenen Geschäftsführers Axel Flörke, der sich in hervorragender Arbeit für die Belange des Verbandes eingesetzt habe. Ferner ging sein Dank an Michaela Grün vom Tourismusbüro der Stadt, welche die Arbeit ebenso engagiert in den vergangenen Monaten interimsweise fortgeführt hat.

„Wenn wir uns als eine Region erfolgreich positionieren möchten, ist es essentiell, dass Tourismus und Wirtschaft Hand in Hand gehen und gemeinsam die Attraktivität des Landkreises nach innen und außen darstellen. Dazu freue ich mich, dass wir nun mit neuem Namen durchstarten können“ sagte Landrat Thomas Eichinger. Ziel sei es, den Tourismus von der erfolgreichen Vermarktung der Regionenmarke profitieren zu lassen, im dessen Rahmen bereits mehr als 30 Kooperationen geschlossen wurden.

Landsberg (im Bild der Marienbrunnen und das Historische Rathaus am Hauptplatz) ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Christian Rudnik

Wie in den vergangenen Jahren bleiben der Ammersee sowie die Stadt die beliebtesten Reiseziele im Landkreis gemessen an den Gäste- und Übernachtungszahlen der Mitgliedsbetriebe mit einer Hochphase in den Sommermonaten. Für beide Gebiete seien positive Zuwachszahlen von bis zu 22 Prozent bei den Übernachtungszahlen und bis zu 43 Prozent bei den Gästezahlen zu vermelden. Für den restlichen Landkreis ergäben sich durchgehend für das ganze Jahr konstante Übernachtungszahlen, die unter anderem auch durch Anfragen der Filmstudios Penzing zu erklären sind. Zulegen konnten auch die Übernachtungs- und Gästezahlen auf den Campingplätzen im Landkreis, für welche die Büroleitung Beate Goj umfassend auf entsprechenden Messen geworben hat.

Auf Messen wird für die Region Ammersee-Lech geworben

Beate Goj berichtet von ihren vielfältigen Tätigkeiten, um die Region sowie deren touristisches Potenzial überregional zu vermarkten. Diese umfasse Anzeigenschaltungen in gängigen Rad- und Wanderkarten sowie Publikationen. Ferner konnte die Region auf Messen wie der CMT in Stuttgart mit mehr als 30.000 Besuchern täglich und der ADFC-Radmesse in Frankfurt beworben werden. Brandneu ist auch die Homepage des Tourismusverbandes (https://www.tourismus-landsberg-ammersee-lech.de/) sowie ein neues digitales Gastgeberverzeichnis, das an die großen Buchungsportale angebunden ist. Vorgestellt hat sich ebenfalls die neue Geschäftsführerin Kathrin Lenvain, die für den Landkreis auch als Wirtschaftsförderin und für die Umsetzung der Regionenmarke Landsberg Ammersee Lech zuständig ist.

Der Tourismusverband Landsberg Ammersee Lech stellt sich neu auf: Büroleiterin Beate Goj (links) und Geschäftsführerin Kathrin Lenvain. Foto: Julian Leitenstorfer

Ziel des Tourismusverbands ist es, das touristische Potenzial der Region weiterzuentwickeln, zu stärken und über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt zu machen. Der Tourismusverband versteht sich zudem als Vermittler, Berater und Ideengeber sowohl für Gäste, als auch für Einheimische, um alle vom touristischen Angebot profitieren zu lassen. Auf der Website wird Gästen ein Überblick für ihren Urlaub mit Stadt, Land, Fluss und See in der Region zu Themen wie Wandern, Radeln, Stadtführungen, Kunst und Kultur sowie Kulinarisches gegeben.

Auch für Einheimische biete der Verband ein vielfältiges Angebot für die aktive Freizeitgestaltung sowie Veranstaltungen in der Region. Insgesamt hat der Verband über 180 Mitglieder, welche Privatvermieter, Hotels, Pensionen, Gastrobetriebe, touristische Institutionen sowie Gemeinden umfassen. Interessenten für eine Mitgliedschaft sowie für einen Eintrag in das aktuell neu in der Gestaltung befindliche Gastgebermagazin. (AZ)