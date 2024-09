Neues Landratsamt: Bürgerinitiative freut sich über überwältigenden Zulauf

Am vergangenen Samstag stand der mögliche Neubau eines Landratsamts im Landsberger Osten an vielen Orten im Landkreis im Mittelpunkt der Diskussion: bei einem Workshop des Kreistags und an den Ständen der Bürgerinitiative, die das 120-Millionen-Euro-Projekt über ein Bürgerbegehren verhindern möchte. Und während beim Workshop gerade mal ein Drittel der Kreisräte dabei war, Landrat Thomas Eichinger (CSU) fehlte krankheitsbedingt, freuten sich die Initiatoren des Bürgerbegehrens über einen „überwätigenden“ Zulauf.

