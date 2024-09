Neues Landratsamt: Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren startet

Die Bürgerinitiative „LRA Neubau stoppen“ verzeichnet nach eigenen Angaben einen stetigen Zuwachs. Laut einer Pressemitteilung hat sich auch die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz der Initiative inzwischen angeschlossen. Der Verband kritisiert demnach „den Verbrauch der besten Ackerböden in Südbayern“ für den Neubau. Die Initiatoren des geplanten Bürgerbegehrens sehen darin „ein weiteres Zeichen, auf welch hohe Akzeptanz das Ziel der Bürgerinitiative bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Landkreises, sowie der Stadt Landsberg trifft“.

Eine gründliche Prüfung, ob alternative Standorte ressourcenschonender wären, erscheine an dieser Stelle sinnvoll. Die drei Sprecher der überparteilichen Initiative, Stadtrat Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte), der SPD-Kreisvorsitzende Marcus Noack und der Grünen-Kreissprecher Martin Erdmann, begrüßen die Unterstützung: „Zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises kann dieser überdimensionierte und kostspielige Bau durch die breite Unterstützung gestoppt werden.“

Bürgerinitiative will Stände in der Stadt Landsberg und den Gemeinden aufbauen

Die Sammlung der Unterschriften für das Bürgerbegehren beginnt laut der Pressemitteilung am Samstag, 28. September. An diesem Tag sollen in vielen Gemeinden sowie in der Stadt Landsberg zentrale Stände aufgebaut werden, an denen Unterschriften abgegeben werden können. Alternativ ist es den Initiatoren zufolge auch möglich, die Unterschriftenliste auf der Internetseite der Bürgerinitiative herunterzuladen.

Die im Bürgerbegehren gestellte Frage lautet: „Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau des Landratsamtes am Penzinger Feld zu stoppen?“ Die Bürgerinitiative ist überzeugt davon, dass „weit mehr als die erforderlichen fünf Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger des Landkreises“ ihre Unterschrift leisten und somit mehr als die benötigten rund 5000 Unterschriften erreicht werden.

Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens würde der Kreistag unverzüglich entscheiden, spätestens innerhalb eines Monats nach der Einreichung. Ein Bürgerentscheid wäre anschließend an einem Sonntag innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens durchzuführen. (AZ)