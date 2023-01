Landkreis Landsberg

Neujahrsempfang in Dießen: Großer Dank und viele Bürgermedaillen

Plus Neu auf der Tagesordnung des Neujahrsempfangs: „Dank für soziales Engagement“. Bürgermeisterin Sandra Perzul bedankt sich bei ihren Bürgerinnen und Bürgern

Beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Dießen schien es, als würde Sandra Perzul ihre gesamte Gemeinde am liebsten mit großer Herzlichkeit umarmen. Sie hielt sich dann allerdings an das Protokoll und damit an das bewährte Veranstaltungsformat, das ihr Vorgänger Herbert Kirsch während seiner langen Amtszeit geprägt hatte. Charmant und gut gelaunt bat Dießens Bürgermeisterin 15 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger zu sich auf die Bühne im Traidtcasten, um mit ihnen zu plaudern und ihnen die Bürgermedaille der Marktgemeinde in Gold, Silber oder Bronze zu überreichen.

