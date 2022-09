Landkreis Landsberg

vor 50 Min.

Nicht für jede Lehrkraft gibt es im Kreis Landsberg eine Arbeitsstelle

Plus Michaela Meiendres aus Windach ist Fachlehrerin und sucht vergeblich eine Stelle - trotz viel diskutiertem Lehrkräftemangel. Das sind die Gründe.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Den ersten Schultag des Schuljahres 2022/2023 hat sich Michaela Meiendres aus Windach anders vorgestellt. Die Fachlehrerin für Englisch und Kommunikationstechnik wäre gerne - wie viele Kolleginnen und Kollegen - am Dienstagmorgen zur Schule gegangen, um in ein neues Unterrichtsjahr zu starten. Und angesichts des viel zitierten Lehrkräftemangels im Land war es ihr auch gar nicht in den Sinn gekommen, dass das nicht klappen sollte.

