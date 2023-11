Landkreis Landsberg

Noch mehr Geflüchtete auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing?

Das Gebäude für die Flüchtlinge in der ehemaligen Kaserne in Penzing. Im Landkreis gibt es Probleme mit der bald hohen Anzahl von Flüchtlingen.

Plus Landrat Thomas Eichinger (CSU) kritisiert Medienberichte. Was er wirklich plant, sagt er im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt.

Ein Bericht in der "Abendschau" im Bayerischen Fernsehen und ein weiterer Bericht in einem Print-Medium haben für Verunsicherung im Landkreis Landsberg gesorgt. Dabei geht es darum, wie viele Geflüchtete auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing noch aufgenommen werden könnten. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) nimmt gegenüber unserer Redaktion außerdem dazu Stellung, wie er dazu steht, dass man Geflüchtete auch in den Turnhallen der Dörfer unterbringen muss.

Ein Bericht im Fernsehen habe für Verunsicherung gesorgt

Der BR-Bericht hat für Verunsicherung gesorgt. Er wurde an einer Stelle geschnitten, als der Moderator sagt, es könnten theoretisch nach Penzing noch mal so viele Menschen kommen, wie bereits da sind. Diesen Platz wolle der Landrat nutzen. Dann, so Eichinger, komme sofort sein Wortbeitrag, der aber nicht in diesem Zusammenhang entstanden sei. "Ich sage, man kann dort noch mehr unterbringen. Aber keine 600. Das habe ich nie gesagt." Eichinger weiter: "Ich denke derzeit an 100 bis 150 Menschen." Der Beitrag im BR sei "unglücklich" in dieser Hinsicht. Er sei, so Eichinger, auch von einer anderen Zeitung einfach übernommen worden, ohne Rücksprache mit ihm zu halten. Das halte er im Moment bei der angespannten Lage für unverantwortlich. Derzeit sind in Penzing 600 Geflüchtete untergebracht.

