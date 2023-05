Obacht: Hände weg von den Rehkitzen im Feld

Zurzeit sind in der Natur wieder viele junge Wildtiere zu sehen. Der Jagdschutz- und Jägerverein Landsberg bittet um Rücksicht auf Rehkitze, Hasen und Vögel.

Das Wetter in den vergangenen Tagen war günstig für Landwirte und so wurden in kürzester Zeit sehr viele Wiesen im Landkreis Landsberg für Silage gemäht. Obwohl in erster Linie die Landwirtinnen und Landwirte für die Jungtierrettung verantwortlich sind, werden sie durch Jägerinnen und Jäger aus der Region bei der Suche unterstützt. Der Jagdschutz- und Jägerverein Landsberg setzt dabei Drohnen ein, um Rehkitze schnell zu finden.

Der Verein bittet darum, gefundenes Jungwild, Jungtiere und Jungvögel nicht zu berühren oder einzusammeln, da sie von ihren Eltern sonst gemieden werden und sterben. Zudem solle man in dieser Jahreszeit auch den bravsten Hund an der Leine halten, da diese kleine Rehe, aber auch Feldhasenjunge, verschrecken können. (ligi)

