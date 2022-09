Landkreis Landsberg

06:00 Uhr

Olympia '72 hat diese Hostessen aus dem Kreis Landsberg sofort gereizt

Die olympische Fahne auf Halbmast: Hostessen aus dem Landkreis Landsberg erinnern sich an die schicksalhaften Spiele von 1972.

Plus Dieses Jahr jähren sich die Olympischen Spielen in München zum 50. Mal. So haben zwei Frauen aus dem Landkreis Landsberg die Spiele als Hostessen erlebt.

Von Dominik Stenzel

Edda Wimmer und Gabriele Meckes-Corbett waren zwei von 1000 Hostessen, die bei den Olympischen Spielen 1972 in München waren. Während Meckes-Corbett aus Eching mit gemischten Gefühlen auf diese Tätigkeit zurückblickt. Boten die Spiele für die junge Österreicherin Edda Wimmer, die Chance, in die Bayern-Metropole zu kommen.

