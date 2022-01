Corona: Gesundheitsamt Landsberg ändert Strategie bei Kontaktverfolgung

Die Kontaktverfolgung bei positiven Corona-Fällen wird im Landkreis Landsberg immer schwieriger. Deshalb gibt es ab sofort einige Änderungen.

Bedingt durch das massive Corona-Fallaufkommen im Landkreis Landsberg am Lech (Verfünffachung der Inzidenz seit Jahresbeginn), ist die telefonische Kontaktaufnahme des Contact-Tracing-Teams (CTT) mit allen Indexfällen (positiv PCR getestete Personen) nicht mehr tagesaktuell möglich. Am bisherigen Spitzentag (24.Januar) wurden dem Landsberger Gesundheitsamt von den Laboren über 600 positive Befunde gemeldet (aktuelle Inzidenz 1.228). Deshalb informiert das CTT des Gesundheitsamtes die betroffenen Personen ab sofort bevorzugt per E-Mail über die Quarantänedauer und die Freitestmöglichkeiten. Ein schriftlicher Quarantänebescheid des Landratsamtes Landsberg folgt möglichst zeitnah. Das gab die Kreisbehörde am Dienstag bekannt.

Nach Beendigung der Quarantäne (Zeitablauf oder Freitestung) erhalten alle Betroffenen einen schriftlichen Genesenennachweis. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass sich alle Personen mit einem positiven Testergebnis (Schnelltest oder PCR-Test) nach den geltenden Regelungen (Allgemeinverfügung Isolation) umgehend in Quarantäne begeben müssen, unabhängig davon, ob bereits Kontakt mit dem Gesundheitsamt besteht oder bestand.

Der Landkreis Landsberg setzt 60 Kontaktverfolger ein

Auch mit einem 60-köpfigen CTT und täglichen Arbeitszeiten bis in den Abend hinein (auch an den Wochenenden) ist es nicht mehr möglich, die Kontaktnachverfolgung von Indexpersonen im bisherigen Umfang zu leisten, so das Landratsamt. Die Kontaktnachverfolgung beschränkt sich nun in der Hauptsache auf besonders gefährdete Bereiche (vulnerable Gruppen) wie Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.

Indexfälle werden aufgefordert, die engen Kontaktpersonen selbst zu ermitteln, zu verständigen und gegebenenfalls in ein Formblatt einzutragen – dieses kann auf der Internetseite des Landratsamtes. Auf der Internetseite sind auch nochmals die Quarantänebestimmungen und Freitestmöglichkeiten aufgelistet. (lt)

Lesen Sie dazu auch