Omikron-Verdachtsfälle im Landkreis Landsberg häufen sich

Im Landkreis Landsberg ist die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle über die Weihnachtsfeiertage weiter gestiegen und liegt inzwischen im zweistelligen Bereich. Warum laut Landratsamt mit einer Bestätigung der Fälle gerechnet werden kann.

Wie Anna Diem, Pressesprecherin des Landsberger Landratsamts, auf LT-Nachfrage mitteilt, gebe es inzwischen 15 "laborbestätigte, hochgradige" Verdachtsfälle der Corona-Variante Omikron im Landkreis. Am vergangenen Donnerstag waren es lediglich fünf. Auch bei einem Schüler oder einer Schülerin bestand nach Angaben des Landratsamts der Verdacht auf eine Infektion mit der neuen Virusvariante, die erstmals in Südafrika auftauchte. Eine Klasse musste deswegen in Quarantäne.

Omikron-Verdachtsfälle sind breit über den Kreis Landsberg gestreut

Laut Anna Diem gibt es nach wie vor keine bestätigten Ganzgenomsequenzierungen. Allerdings seien bei den Untersuchungen der hochgradigen Verdachtsfälle bereits wichtige Abschnitte untersucht worden, weshalb mit einer endgültigen Bestätigung gerechnet werden könne.

"Wie lange es bis dahin dauert, können wir nicht sagen. Auch nicht, ob das noch vor Silvester passiert", sagt Anna Diem. Insgesamt seien die Omikron-Verdachtsfälle "breit über den Landkreis gestreut."

