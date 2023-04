Organisationen aus dem Kreis Landsberg helfen auf der ganzen Welt

Bei einem Treffen im Landratsamt tauschen sich Hilfsorganisationen aus dem Kreis Landsberg aus. Im Fokus stehen etwa Projekte in der Ukraine und in Myanmar.

Beim Netzwerktreffen "Globales Engagement" im Landkreis Landsberg stellten Aktive kürzlich ihre Projekte in der Ukraine, Myanmar, Jordanien und in den Welt-Läden in Landsberg, Windach und Egling vor. So zeigten Andrea Schmelzle und Sabine Sakals von Landsaid Fotos von ihrem Einsatz in der Ukraine. Der Verein konnte im letzten Jahr rund 220 Hilfstransporte und 430 Tonnen humanitärer Hilfsgüter verteilen. Insgesamt wurden etwa 225.000 Menschen mit Essen, Medizin und Hygiene-Artikel versorgt. "Landsaid wird sich auch weiterhin in der Ukraine engagieren“, so Schmelze. Doch auch in anderen Ländern ist die Not groß.

Monika Proksch vom Verein "Zukunft für Kinder der Welt“ aus Dießen berichtete über die Situation in Myanmar: "Seit dem gewaltsamen Staatsstreich vor fast zwei Jahren ist das Leben in Myanmar von Kämpfen geprägt. Hunderte von Dörfern wurden niedergebrannt, Tausende starben, Zehntausende wurden inhaftiert, Millionen sind in die Wälder oder in die Nachbarländer geflohen. Nach Schätzungen hat sich der Anteil der in Armut lebenden Menschen auf 85 Prozent vervierfacht. Kinder hungern und gehen nicht zur Schule.“ Proksch unterstützt mit ihrem Verein insgesamt 400 Kinder in acht verschiedenen Kinderheimen des St. Francis Xavier Kovents, sowie Kinder in Familien und zwölf Studenten. Nach dem Militärputsch sei es nicht mehr möglich, Gelder direkt nach Myanmar zu überweisen, daher erhalten die Schwestern des Konvents die Spenden über Thailand. "Für die Ernährung eines Kindes reichen trotz der enormen Preissteigerungen 25 Euro monatlich.“

Konsum-Entscheidungen wirken sich auf den Globalen Süden aus

Nach einer dreijährigen Corona-Pause reiste Monika Proksch im Januar und Februar dieses Jahres nach Myanmar. Aus Sicherheitsgründen besuchte sie nur ein Kinderheim und die Studenten. Die Kinder aus einem anderen Heim, die sie zum Teil schon seit 10 Jahren kennt, lud sie zu einem Wochenende ans nicht weit entfernte Meer ein. "Der Besuch war für alle Beteiligten sehr wichtig. Die digitalen Kontakte reichen über einen längeren Zeitraum einfach nicht aus.“

Beim Netzwerktreffen "Globales Engagement" tauschten sich Hilfsorganisationen aus dem Landkreis Landsberg kürzlich im Landratsamt aus. Foto: Tonnemacher/Landratsamt

Jakob Bihlmayer, Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik aus Augsburg, hielt einen Vortrag über die Projektpartnerschaft zwischen Augsburg und der Stadt Ar-Ramtha in Jordanien. Die Stadt, die von den Folgen des syrischen Bürgerkrieges unmittelbar betroffen ist, hat in den zurückliegenden Jahren knapp 80.000 geflüchtete Menschen aufgenommen. Die Partnerkommunen realisierten ein Projekt in der Abfallwirtschaft und tauschen sich zu Themen der Migration aus. Bereits in den ersten Jahren konnten die Städte - trotz Corona - erste Projekte abschließen, so wurde zum Beispiel die Abfallsortieranlage zu einem Reyclinghof erweitert.

Oliver Wild aus Hurlach gab einen kurzen Überblick auf die Arbeit des "Nord Süd Forums", zu dessen Mitgliedern auch zwei der Welt-Läden im Landkreis zählen. Die Referentin für Globales Lernen, Conny Merunka, (Landsberg), Linda Seisenberger (Windach) und Kreisrat Dieter Schlierf (Egling), betonten, wie sehr unsere Konsum-Entscheidungen Auswirkungen auf den Globalen Süden haben können. Merunka stellte die Vorteile des Fairen Handels da: Keine ausbeuterische Kinderarbeit, faire Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen, keine Diskriminierung, Geschlechtergleichheit und Umweltschutz.

Ein Frühstück mit fair gehandelten Produkten in Dießen

In den Welt-Läden vor Ort gibt es neben fairen Kaffee und Schokolade Schmuck, Körbe, Kerzen, Textlilien und natürliche Pflegeprodukte. Als Beispiel brachte Merunka eine handgemachte, palmölfreie Seife vom Amazonas mit. "Durch das Projekt wird Regenwald-Fläche am Amazonas angekauft und es kann somit Abholzung verhindert werden.“

Für alle Fair-Trade-Interessierten findet am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 14 Uhr am Viktualienmarkt in Dießen ein Frühstück mit fair gehandelten Produkten statt. Veranstaltet wird das Treffen von der Fair-Trade-Steuerungsgruppe Dießen. Kontakt: Miriam Anton, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik (Miriam.Anton@LRA-LL.bayern.de). (AZ)