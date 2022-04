Predigten: Ostern ist das Ereignis, das den Stein ins Rollen bringt

Positive Botschaften in schwierigen Zeiten: Was die Osterpredigten in Landsberg und St. Ottilien vermitteln.

Nach dem Lockdown 2020 und den Corona-Einschränkungen 2021 ist die christlich-österliche Freude heuer wieder unbeschwerter. Zwar spiegeln auch die Osterpredigten die aktuellen Verunsicherungen – Corona, Klimawandel, Krieg – wider, aber auch die christliche Gewissheit, die Hoffnung die Angst, das Gute das Böse und dass das Leben den Tod überwältigen.

Greifbar wird diese Botschaft in der Szene von dem vom Grab Jesu weggerollten Stein, den Erzabt Wolfgang Öxler in St. Ottilien betrachtet. „Der Glaube sagt uns, dass an Ostern nicht nur der Stein vom leeren Grab Jesu weggewälzt wurde, sondern auch der Stein der Hoffnungslosigkeit. Vielen Menschen liegen gerade schwere Steine auf dem Herzen. Globale Machtverschiebungen, Klimawandel, gesellschaftliche Spaltungen und Proteste, Beziehungen gehen in die Brüche, materielle Sicherheiten brechen weg. Angstvolle Gedanken sind wie Steine, die auf der Seele liegen.“

An Ostern geschieht Unfassliches

Doch an Ostern geschehe das Unfassliche: „Da, wo Tod und Hoffnungslosigkeit war, ist nun Leben, keimt Hoffnung. Gott hat den Tod überrollt.“ Der Erzabt schließt daraus: „Manchmal muss man das, was einem das Leben nimmt, in den Blick nehmen, um wieder zum Leben zu kommen. ,Rolling Stones’ erleben wir, wo Menschen aus dem Grab ihrer Sturheit, Machtbesessenheit und ihres Egoismus herausfinden. Steine werden weggerollt, wo wir aus der Höhle unserer Selbstzufriedenheit und unserer Oberflächlichkeit befreit werden.“ Die Welt brauche Zeugen der Auferstehung, Überzeugungsmenschen, welche etwas ins Rollen bringen.

Erzabt Wolfgang Öxler von St. Ottilien neben der Figur des Auferstandenen auf den weggerollten Steinen. Foto: Bruder Elias K�nig

Ähnlich lautet die Bestandsaufnahme von Stadtpfarrer Gregory Herzel in Landsberg, wenn er auf die sozialen Folgen der Corona-Pandemie und die Grausamkeit des Kriegs in der Ukraine verweist. Viel Lebensfeindliches trete zutage. Aber: „Auch in diesem Jahr trifft die Botschaft von Ostern: Jesus lebt! Er ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Jesus kennt alles Lebensfeindliche der Menschen. Er hat es selbst erlebt, durchlebt, bis zum Tod. Damit war sein Weg aber nicht beendet. Unser Glaube sagt uns, dass der Tod nicht das Ende ist, dass das Lebensfeindliche nicht gewinnen wird.“

Kleine Ostern sind immer und überall möglich

Mit christlicher Überzeugung und Tat könnten zwar nicht gleich Pandemien verhindert oder Kriege beendet werden, auch Naturkatastrophen würden sich damit allein nicht vermeiden lassen. Jedoch, so der Stadtpfarrer: „Wenn wir immer wieder im Kleinen versuchen, uns für das Leben, für die Liebe, für den Frieden, für das Gute, für die Gemeinschaft, einzusetzen, dann kann trotz allem Lebensfeindlichen auch immer wieder an vielen Orten, bei vielen Menschen, zu allen Zeiten, ein kleines Ostern werden, nämlich der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg des Guten über das Böse, der Sieg des Lebens über den Tod.“

Stadtpfarrer Gregory Herzel segnet die Osterkörbe in der Kirche Zu den Heiligen Engeln. Foto: Thorsten Jordan

„Ostern ist das Fest des Lebens“: Diesen Satz stellt Prädikantin Ute Stetter von der evangelischen Kirchengemeinde Landsberg an den Anfang ihrer Predigt. „Das wollen uns alle Symbole der Osternacht deutlich machen: das Feuer, das die Nacht erhellt, die Osterkerze, der Osterjubel, das Halleluja und auch die bunten Ostereier. In geballter Form möchte dieses Fest uns zurufen. Unser Gott ist ein Gott des Lebens, er will, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. So gesehen ist diese Nacht auch eine Protestveranstaltung gegen den Tod und gegen alles, was tötet. Wir Christen stehen auf der Seite des Lebens und genau das feiern wir mit dem Fest der Auferstehung Jesu.“

Die Christen sollen die Osterbotschaft der Welt verkünden

Zuvor sei er den Weg durchs Dunkel gegangen bis ans Licht, so Stetter: „Und er geht auch unseren Weg mit. Er ist an unserer Seite. Oft leise und unscheinbar.“ Und am Ende sei nicht der Tod der Sieger, sondern das Leben. Jesu Liebe habe jede Sünde, jeden Tod und alle Feinde des Lebens besiegt. Und die Botschaft des Ostertages an alle Christen laute: „Geht hinaus in die Welt und sagt es allen: Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden!“