Pandemiezentrum am Fliegerhorst Penzing zieht wohl bald aus

Plus Das Testzentrum am Fliegerhorst wird wohl eingestellt, das Team zur Corona-Erfassung zieht um. Es gibt bereits neue Pläne für die Nutzung des Areals.

Das Pandemiezentrum am Penzinger Fliegerhorst ist wohl bald Geschichte. Während das Corona-Testzentrum voraussichtlich Ende des Monats schließt, wird das Contact-Tracing-Team (CTT) umziehen. Neuigkeiten gibt es auch zur geplanten Unterbringung weiterer Flüchtlinge auf dem ehemaligen Militärflugplatz.