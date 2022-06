Patrizia Majowski hat als Rangerin ein Auge auf die Natur am Lech

Plus Patrizia Majowski erzählt von ihren vielfältigen Aufgaben und Pflichten als Rangerin im Landkreis Landsberg. Welche Probleme so mancher Freizeittourist verursacht und wie sie gemeinsam gelöst werden können.

Patrizia Majowski ist seit drei Jahren als Rangerin am Lech tätig. Die Biogeografin teilt sich dabei ihre Aufgaben mit dem Teamkollegen und Gebietsbetreuer Mathias Haunstetter auf. Beide sind beim Verein Lebensraum Lechtal angestellt und ergänzen sich laut Majowski ideal in ihrer Arbeit. Dabei ist das Aufgabengebiet sehr vielseitig. Warum sich die Rangerin als „wandelnde Infotafel“ bezeichnet und wie sie den Konflikten zwischen Mensch und Natur begegnet.