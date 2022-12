Landkreis Landsberg

18:06 Uhr

Peta-Anzeige: Landwirte im Kreis Landsberg fühlen sich pauschal verurteilt

Plus Die Organisation Peta zeigt einen Betrieb im Kreis Landsberg wegen Anbindehaltung von Rindern an, obwohl es kein Verbot für diese Haltungsform gibt. Die Landwirte sehen sich an den Pranger gestellt.

Von Dominik Stenzel

Die Peta hat nach eigenen Angaben einen Bauernhof im Landkreis Landsberg wegen Anbindehaltung angezeigt, obwohl diese Haltungsform gar nicht verboten ist. Gegenüber unserer Redaktion kritisieren Landwirte das Vorgehen der Tierrechtsorganisation scharf.

