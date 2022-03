Landkreis Landsberg

18:50 Uhr

Immer mehr Frauen an der Kirchen-Basis im Kreis Landsberg

Karin Wistuba vor der Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln in Landsberg. Die 40-Jährige ist erstmals in den Pfarrgemeinderat gewählt worden.

Plus Eigentlich steckt die katholische Kirche in einer tiefen Krise. Davon ist bei den Pfarrgemeinderatswahlen im Landkreis Landsberg keine Spur. Im Gegenteil.

Von Oliver Wolff

Ein Pfarrgemeinderat hat die Aufgabe, zusammen mit Pfarrer und hauptamtlichen Mitarbeitern in einem demokratischen Gremium Entscheidungen zu treffen. Karin Wistuba aus Landsberg ist zum ersten Mal Mitglied in einen Pfarrgemeinderat gewählt worden. Sie steht stellvertretend für viele, vor allem weibliche Neulinge. Die 40-Jährige ist gespannt auf ihre neue Aufgabe. Was sie erwartet, darüber habe sie sich noch keine allzu großen Gedanken gemacht. „Ich lasse es auf mich zukommen, die Kolleginnen und Kollegen sind alle nett.“

