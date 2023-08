Pferdetreck durchquert mit Friedensglocke den Kreis Landsberg

In Süddeutschland ist ein Pferdetreck auf Friedensmission unterwegs. Zu den Stationen gehören die Stadt Landsberg und Schloss Kaltenberg.

Der Verein Friedensglocken e.V. startet unlängst vor dem Ulmer Münster den "Süd Treck 2023" - eine Pferdekutschentour, die sich für den Frieden einsetzt. Dabei wird auch der Landkreis Landsberg durchquert.

Laut einer Pressemitteilung wird der Verein auf einer Route von 468 Kilometern durch Bayern und Baden-Württemberg fahren und an 17 verschiedenen Orten Rast machen, darunter auch in Landsberg (Sonntag, 13. August). Dort wird am Schlüsselanger ein Lager aufgeschlagen und um 20 Uhr ein Vortrag gehalten. Als Höhepunkte der Tour werden die Unterstützung des Friedensfests in Augsburg oder ein Besuch von Schloss Kaltenberg bezeichnet.

Die Kutsche mit der Friedensglocke wird von einem ganzen Zug weiterer Gespanne begleitet und erreicht am Freitag, 11. August, Kaltenberg. Dort bleiben die Teilnehmer des Trecks für zwei Tage zur Erholung für Mensch und Pferd. An zwei Abenden werden sie in der Ritterschwemme von ihren jährlichen Touren mit der Glocke - unter anderem durch Belgien, die Niederlande, Litauen und Lettland - berichten und dazu ein Puppenspiel aufführen. Los geht es am Freitag, 11. August, und am Samstag, 12. August, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Rundkurs durch Süddeutschland wird mit Nesselwang im Landkreis Ostallgäu der südlichste Ort erreicht. Das Markenzeichen, des von Pferdefreunden gegründeten Vereins, ist die vereinseigene, aus Militärschrott gegossene Friedensglocke auf dem eigens angefertigten, von vier Haflingern gezogenen Glockenwagen. Ziel des Vereins ist es laut der Pressemitteilung, unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft und politischer Ausrichtung darauf aufmerksam zu machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und nur durch das Engagement von Menschen bewahrt werden kann.

Im Jahr 2025 soll die Friedensglocke nach Jerusalem gebracht werden

Hufgetrappel und Glockengeläut der Friedensglocke garantieren Aufmerksamkeit für den Treck. So eine Kutschenkolonne wirbelt ordentlich Staub auf, wenn sie im Schritttempo etwa 25 Kilometern pro Tag zurücklegt. Viele Menschen sind an der Strecke als Zuschauer und als Gastgeber der Nachtquartiere involviert und werden Teil des Trecks und seines Anliegens. "Passelande", ein Musik- und Theaterprojekt in der Tradition der Barden, wird an einigen Abenden die Wanderbühne aufbauen und mit dem Stück "Tamas und der Mond" sowohl den Treck als auch die Besucher unterhalten.

Der diesjährige "Süd Treck" dient als Vorbereitung auf das große Ziel des Vereins, im Jahr 2025 die Friedensglocke von Berlin nach Jerusalem zu bringen. 80 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges sind dann 4.800 Kilometer mit den Pferden zu bewältigen. (AZ)