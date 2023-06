Pilotprojekt soll helfen, Abfall zu vermeiden

Oft werden Dinge entsorgt, die andere noch gebrauchen können. Im Landkreis Landsberg soll das verhindert werden.

Ein gemeinsames Pilotprojekt der kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Landsberg und der gemeinnützigen Beschäftigungsinitiative BiLL soll künftig am Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten Abfälle vermeiden. Dabei werden zur Entsorgung angelieferte Gegenstände, die noch Verwendung finden können, von Mitarbeitenden von BiLL einer Weiterverwendung zugeführt.

Diese Gegenstände werden bei Bedarf gereinigt und aufbereitet und können anschließend im Kaufhaus der schönen Dinge in Landsberg erworben werden, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Funktionierende Elektroaltgeräte werden auch angenommen. Bei Anlieferung muss bestätigt werden, dass das Gerät noch funktioniert und dass der Wunsch besteht, dass das Gerät einer Weiterverwendung zugeführt wird. Geräte mit Datenspeicher werden nicht zur Weiterverwendung angenommen. Wird nicht gewünscht, dass angelieferte Abfälle weiterverwendet werden, kann der Weiterverwendung bei Anlieferung widersprochen werden.

Das Team von BiLL ist an mehreren Tagen in Hofstetten vor Ort

Das Projekt soll brauchbaren Gegenständen, die häufig am Abfallwirtschaftszentrum entsorgt werden, ein zweites Leben schenken. Damit werden Abfälle vermieden und Menschen mit Handicap erhalten bei BiLL eine Beschäftigung, heißt es in der Pressemitteilung. Das Team von BiLL ist an mehreren Tagen in der Woche vor Ort, kann aber in der Projektphase nicht die gesamten Öffnungszeiten des Abfallwirtschaftszentrums abdecken.

Interessierte können noch brauchbare Gegenstände auch direkt zu BiLL nach Landsberg bringen. Alle Informationen zur Spendenannahme am Kaufhaus der schönen Dinge in Landsberg finden sich unter www.bi-ll.de. Auskünfte zum Pilotprojekt erteilt die kommunale Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 08191/129-1481 und die Beschäftigungsinitiative unter Telefon 08191-973724-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch