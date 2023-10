Pöringer Gruppe plant Sanierung der Quelle Pitzling

Plus Nach Experteneinschätzung ist die Sanierung der Quelle Pitzling unumgänglich für einen sicheren Quellbetrieb. Eine Voruntersuchung soll Näheres klären.

Die Pöringer Gruppe versorgt die Gemeinden Penzing, Weil, Pürgen und Schwifting und damit rund 13.000 Personen mit Wasser. Für die Quelle in Pitzling hat das Gremium nun eine hydrogeologische Voruntersuchung in Auftrag gegeben.

Bei einer Zustandsuntersuchung der Quelle Pitzling hat sich herausgestellt, dass eine Sanierung der Quelle unumgänglich sei und auch vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim gefordert werde. Nur so könne ein sicherer Quellbetrieb und die zukünftige, dauerhafte Verwendung dieser Quellwassergewinnungsanlage für die Trinkwasserversorgung gewährleistet werden, ist das Fazit der vergangenen Verbandsversammlung der Pöringer Gruppe.