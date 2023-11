Polizei ermittelt wegen Diebstahls in Kaufering und Geltendorf

Zwei unterschiedliche Diebstähle beschäftigen die Landsberger Polizei. Ein Täter wurde bereits gefasst.

Zwei Fälle von Diebstahl meldet die Landsberger Polizei. In Kaufering wurden Pakete gestohlen, in Geltendorf Draht und Blumensamen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 1.30 Uhr, verschaffte sich ein Verdächtiger unberechtigt Zugang zu einer Gartenlaube. Weil deren Besitzer durch eine Überwachungskamera verständigt wurde, konnte er die Person bis zum Eintreffen der Polizei verfolgen. Der 57-jährige Geltendorfer hatte aus der Gartenlaube mehrere Rollen Draht sowie Blumensamen im Gesamtwert von 15 Euro entwendet.

In Kaufering wird ein Korb mit Paketen entwendet

Am Dienstagabend stellte die Fahrerin eines Kurierdienstes ihr Fahrzeug kurzfristig zum Ausliefern von Paketen im Bereich der Florianstraße in Kaufering ab. Während ihrer kurzen Abwesenheit wurde ein Korb mit mehreren Paketen im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet in diesem Fall unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

