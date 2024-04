Polizei zieht Bilanz nach Blitzmarathon in der Region Landsberg

Zwischen Ammersee und Lech werden bei der Aktion 49 Verstöße festgestellt. Wo am schnellsten gefahren wurde.

Auch im Landkreis Landsberg hat es am Freitag öfter als sonst am Straßenrand geblitzt. Denn die Polizei überwachte im Rahmen des Blitzmarathons von 6 Uhr an 24 Stunden lang mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Standorten die Einhaltung der Tempolimits. Jetzt wurde Bilanz gezogen.

Für den Landkreis Landsberg hatte die Polizei im Vorfeld Kontrollen an 13 Messstellen in Dießen, Greifenberg, Finning, Fuchstal/ Hohenwart, Hofstetten Landsberg, Rott, Schwifting, Utting, Vilgertshofen und Windach angekündigt. Tatsächlich wurde aber nur an sechs Messstellen geblitzt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Redaktion sagte.

Im Landkreis Landsberg wird an sechs Messstellen geblitzt

An den drei Messstellen im Bereich der Polizeiinspektion Dießen wurden laut Polizei zehn Verstöße festgestellt. Dabei war unter anderem ein Autofahrer mit 94 statt der erlaubten 70 Kilometer pro Stunde auf der Staatsstraße 2057 bei Vilgertshofen unterwegs. Im Dienstbereich der Landsberger Polizei wurde ebenfalls an drei Standorten die Geschwindigkeit gemessen. Dort kam es zu 39 Verstößen, wobei ein Autofahrer auf der Staatsstraße 2054 bei Landsberg mit 78 statt der dort vorgeschriebenen 50 Kilometer pro Stunde gemessen wurde.

Während des Aktionszeitraumes zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, zu dem auch der Landkreis Landsberg gehört, 34.065 Fahrzeuge an 101 verschiedenen Messstellen gemessen. Hierbei wurde laut Polizei in 510 Fällen eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde am Autobahnkreuz Neufahrn dokumentiert. Dort befuhr ein Mann einen auf 60 Kilometer pro Stunde beschränkten Bereich mit 119 Kilometer pro Stunde. Neben überhöhter Geschwindigkeit wurden bei den Kontrollen 131 weitere Verstöße gegen Verkehrsvorschriften festgestellt und geahndet.

Der Blitzmarathon fand erstmals 2012 in Nordrhein-Westfalen statt

Der Blitzermarathon zur Bekämpfung von Raserei auf den Straßen hat erstmals 2012 in Nordrhein-Westfalen stattgefunden, seit 2013 wird er auch in anderen Bundesländern durchgeführt. "Schwerpunktmäßig finden unsere Kontrollen dort statt, wo die Unfallgefahren durch zu schnelles Fahren am größten sind oder häufig zu schnell gefahren wird", hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Vorfeld der Aktion gesagt. Innerorts seien das insbesondere Straßen vor Schulen und Kindergärten, außerorts vorwiegend Landstraßen, da dort überproportional viele schwere Verkehrsunfälle aufgrund zu hoher Geschwindigkeit passieren würden. Ein Viertel aller Verkehrstoten in Bayern sei auf die hohe Geschwindigkeit zurückzuführen, sagte Herrmann.

