Landsberger Polizei zieht zwei Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei führt in Hagenheim und Kaufering nächtliche Kontrollen durch. Zwei Fälle stechen dabei heraus.

Bei Verkehrskontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag sind der Landsberger Polizei zwei Autofahrer ins Netz gegangen. Kontrolliert wurden zwei Autofahrer in Hagenheim und Kaufering.

Bei einem 58-jährigen Autofahrer, der gegen 1.25 Uhr in der Forststraße in Hagenheim unterwegs war, wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf die illegale Droge Kokain. Der Fahrer hatte zudem keine Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten geringe Mengen von Betäubungsmitteln. Der Autofahrer muss sich laut Polizei wegen eines Vergehens nach dem Straßenverkehrsgesetz und wegen eines weiteren Vergehens nach dem Betäubungsgesetz verantworten.

Drogentest positiv: Die Polizei geht von absoluter Fahruntüchtigkeit aus

In der Keltenstraße in Kaufering stellten die Beamten gegen 1.35 Uhr bei einem 18-jährigen Autofahrer alkohol- und drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Alkoholtest verlief positiv und war so hoch, dass laut Polizei von einer absoluten Fahruntüchtigkeit auszugehen ist. Außerdem besteht der Verdacht des Konsums der illegalen Droge Marihuana. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der junge Mann muss sich wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)

