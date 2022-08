Pool-Boom im Kreis Landsberg lässt Gemeinden handeln

Plus Badespaß oder vergünstigte Umweltverschmutzung? Gemeinden im Kreis Landsberg setzten vermehrt auf Abwassergebühren gegen die steigende Zahl der Gartenpools. Warum ein Schwimmbad-Bauer aus Dießen das nachvollziehen kann.

Für viele ist es wohl die Krönung im eigenen Garten: Eine große Poollandschaft zum Planschen, Schwimmen und vor allem Abkühlen bei heißem Sommerwetter. Was sich früher hauptsächlich Wohlhabende leisten konnten, besitzen dank Baumarkt-Preisen mittlerweile viele Haushalte auch in der Region – und das führt neben Badespaß auch zu Problemen.