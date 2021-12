Landkreis Landsberg

13:33 Uhr

Predigten im Kreis Landsberg: Glaube als Licht in der Finsternis

Pfarrer Gregory Herzel in der Katholischen Kirche Zu den Heiligen Engeln am ersten Weihnachtsfeiertag. In den Predigten der Geistlichen im Landkreis Landsberg spielte auch die Corona-Pandemie eine Rolle.

Plus Die Pandemie spielt in den Weihnachtspredigten der Pfarrer im Kreis Landsberg eine Rolle. Es geht um zu hohe Ansprüche und die strahlende Wirkung der Geburt.

Von Dominik Stenzel

Das zweite Jahr in Folge prägte eine angespannte Corona-Lage die Weihnachtsgottesdienste im Landkreis Landsberg – in den Kirchen galten unterschiedliche Schutzkonzepte. Die Pfarrer machten in ihren Predigten Hoffnung. Es ging um den Glauben als helles Licht in der Finsternis – aber auch die häufig zu hohen Ansprüche, die die Menschen an sich und andere stellen.

