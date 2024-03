Projekttage für Jugendliche zur Europawahl im Landkreis Landsberg

Anfang Juni wird ein neues Europa-Parlament gewählt. Im Vorfeld finden etliche Infoveranstaltungen in der Region statt.

Am 9. Juni findet in Deutschland die Europawahl statt. Erstmals dürfen dabei Jugendliche ab 16 Jahren wählen gehen. Der Kreisjugendring Landsberg und die kommunale Jugendarbeit des Landkreises haben im Vorfeld zur Europawahl mehrere Veranstaltungen organisiert, um für eine Auseinandersetzung der Jugendlichen des Landkreises Landsberg mit dem Thema Europa zu sorgen. Landrat Thomas Eichinger hat die Schirmherrschaft übernommen.

Zu einem EU-Projekttag an Schulen besuchten vor ein paar Tagen der Europaabgeordnete Thomas Rudner und Professor Dr. Stefan Rappenglück (Vorsitzender des Landesverbandes Bayern der Deutschen Vereinigung für politische Bildung) die Beruflichen Schulen Landsberg. Sie hielten vor den Schülerinnen und Schülern einen Vortrag mit dem Thema „Was hat die EU mit mir zu tun? Erstmals mit 16 bei der Wahl zum Europäischen Parlament wählen“.

Einblick in die Arbeit eines EU-Parlamentariers

Den über 200 Schülerinnen und Schülern, vorrangig aus FOS und Beruflichen Schulen, wurde dabei von Stefan Rappenglück aufgezeigt, wie die Zusammenarbeit innerhalb der EU funktioniert und wie deren Entscheidungen Einfluss auf unsere direkte Lebenswelt nehmen. Thomas Rudner berichtete von seiner Arbeit im EU-Parlament und zeigte am Beispiel der im Moment diskutierten neuen Rechtsprechung in Bezug auf den Führerschein auf wie dies seine Arbeit in der vergangenen Sitzungswoche im Parlament geprägt hat. Nicht zuletzt durch eine Abstimmung von über 300 Änderungsanträgen hierzu.

Am Donnerstag, 11. April, kommt der Europa-Truck der Staatskanzlei und der Landeszentrale für politische Bildung von 14 bis 18 Uhr auf den Hauptplatz in Landsberg und bietet dort ein vielfältiges Rahmenprogramm um über die Wahlen zu informieren, zur Diskussion anzuregen und Wissen zu vermitteln. Abends findet ein Vortrag von Theresa Leppert (Referentin für europäische Jugendpolitik beim BJR) für die Verbände und Organisationen des Kreisjugendrings sowie für weitere Interessierte statt.

EU-Planspiele im Landkreis Landsberg

In der Woche des Gedenktags zur Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkrieges (8. Mai) sowie des Europatags zur Wahrung des Friedens (9. Mai) finden im ganzen Landkreis mehrere EU-Planspiele statt. Im Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien, dem Ammersee-Gymnasium Dießen sowie der Wolfgang-Kubelka-Realschule Schondorf konnte zwischen den beiden Themen Klima-/Energiepolitik und Migration gewählt werden. Einen Vormittag lang tauchen jeweils 40 Jugendliche pro Schule unter fachlicher Anleitung in Themen des EU-Parlamentes ein.

Zum Abschluss findet am Freitag, 10. Mai, ein EU-Planspiel mit dem Ignaz-Kögler-Gymnasium im Sitzungssaal des Landratsamts statt. Im Nachgang zum Planspiel stehen ab 12 Uhr Landrat Thomas Eichinger und die beiden Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel und Alex Dorow sowie Kreisrätin Kathrin Grabmair für eine Diskussionsrunde mit den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. (AZ)