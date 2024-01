Proteste der Landwirte am Montag auch im Landkreis Landsberg

Das Landratsamt meldet, dass es in Landsberg auch zu Protesten der Landwirte kommt. Deshalb könne es am frühen Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auch im Landkreis Landsberg wird die für Montag, 8. Januar, ein Protestzug geplant. Frühmorgens könnte es also im Landsberger Osten zu Verkehrsbehinderungen kommen, so eine Pressemitteilung des Landsberger Landratsamtes. Die A96 ist nicht betroffen, die Zufahren im Osten der Stadt Landsberger möglicherweise schon, heißt es in der Mitteilung.

Treffpunkt ist um 5.30 Uhr am Parkplatz am Penzinger Feld bei der LL 24, ab 6 Uhr ist Abfahrt in Richtung München parallel zur Autobahn. (AZ)

