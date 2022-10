Prozess: Kinder-Nacktbilder auf dem Handy

Plus Ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg steht in Augsburg vor Gericht. Er hatte Nacktbilder von Kindern auf seinem Handy.

Ein Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg soll mit seinem Mobiltelefon kinderpornografische Dateien mehrfach empfangen, besessen und weitergeleitet haben. Deswegen musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten. Seine Anwältin versuchte die Vorwürfe mit zahlreichen Argumenten und Beweisanträgen zu entkräften.