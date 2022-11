Landkreis Landsberg

Prozess: Streit eskaliert an einer Bushaltestelle im Kreis Landsberg

An einer Bushaltestelle im Landkreis Landsberg soll ein 23-Jähriger einen anderen Mann niedergeschlagen haben.

Plus An einer Bushaltestelle im Landkreis soll ein 23-Jähriger einen 19-Jährigen verprügelt haben. Das Opfer erleidet einen Nasenbeinbruch. Nun kommt es zum Prozess.

Vor dem Amtsgericht Landsberg ging es in einem Prozess kürzlich um eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen mit einem 19-Jährigen im Landkreis, die für den jüngeren Mann mit erheblichen Verletzungen geendet hatte. Die Staatsanwaltschaft klagte den 23-Jährigen nun an, den Geschädigten angegriffen, niedergeschlagen und auf ihn eingetreten zu haben, als er am Boden lag. Der Geschädigte soll durch Schläge und Tritte des Angeklagten unter anderem eine Nasenbeinfraktur und Rippenprellung erlitten haben.

