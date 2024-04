Psychische Gesundheit von Kindern: Expertenrunde schlägt Alarm

Seit Corona haben immer mehr Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen zu kämpfen. Doch im Kreis Landsberg gibt es ein erhebliches Versorgungsdefizit.

Es waren eindringliche Worte, die der Landsberger Kinderarzt Dr. Oliver Wiese an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses richtete. Der Mediziner sprach von einer „großen Anzahl“ an Kindern und Jugendlichen, der es momentan nicht gut gehe, und bezog sich damit auf deren psychische Gesundheit. Viele Eltern wenden sich an Wieses Praxis, denn im Landkreis gibt es in dem Bereich ein erhebliches Versorgungsdefizit. Fachleute haben sich nun zusammengeschlossen und eindeutige Forderungen formuliert.

Oliver Wiese zählte einige Fälle auf, mit denen er in seiner Praxis unlängst konfrontiert war. So hätten Eltern seinen Rat gesucht, weil sich die Tochter plötzlich ritze oder der Sohn mit seiner chronischen Erkrankung nicht mehr zurechtkomme, was sich in Aggressionsdurchbrüchen äußere. Ein weiteres Kind habe sich eingesperrt und gedroht, aus seinem Zimmer zu springen. Es benötige dringend mehr Psychotherapeuten, die langen Wartezeiten seien „ein Unding“, so der Kinderarzt. Außerdem müsste die Präventionsarbeit in den Fokus rücken. „Die Not ist in der Politik bekannt“, sagte Wiese. „Die Frage ist: Was machen wir?“

Niederschwellige Angebote können nicht alle Kinder auffangen

Zum Thema psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wurde im Landkreis Landsberg eine Expertenrunde, bestehend aus Vertretern unterschiedlicher Institutionen und Beratungsstellen, ins Leben gerufen. Auch Oliver Wiese gehört dazu. Einen ausführlichen Bericht stellte in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses Julia Birkhold, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion plus, vor. Der hohe Bedarf an Unterstützung und Hilfe solle möglichst schwarz auf weiß dargestellt und nach außen hin aufgezeigt werden, sagte sie. Eine bundesweite Studie hat laut dem Bericht ergeben, dass Kinder und Jugendliche durch die Pandemie starken psychischen Belastungen ausgesetzt waren und immer noch sind. Einrichtungen aus dem Netzwerk der Gesundheitsregion plus meldeten ebenfalls einen erhöhten Handlungsbedarf.

Im Landkreis gebe es bereits eine ganze Reihe an Hilfesystemen in den verschiedenen Bildungseinrichtungen – beispielsweise den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst oder die Jugendsozialarbeit an Schulen. Dem Bericht zufolge arbeiten diese auch gut zusammen. Durch die erhöhte Nachfrage sei allerdings die Belastungsgrenze erreicht. Nicht jedes Kind, das eine psychische Belastung zeige, könne durch niederschwellige Angebote aufgefangen werden.

Keine niedergelassene Praxis für Kinderpsychiatrie im Kreis Landsberg

Oft stünden sozial-emotionale Probleme der Kinder und Jugendlichen in Wechselwirkung mit familiären Belastungen und Konfliktlagen, so die Auffassung der Expertenrunde. Auch für die Eltern sind verschiedene Anlauf- und Beratungsstellen eingerichtet. „Die Mitarbeitenden all dieser Angebote (…) versuchen ihr Möglichstes, um zeitnah Termine anbieten zu können, damit mindestens eine Erstvorstellung gewährleistet ist“, heißt es in dem Bericht. Dabei könnten etwa Empfehlungen für das weitere Vorgehen oder ein weiterer Diagnostik- und Behandlungsplan erstellt werden.

Für die verschiedenen Krankheitsbilder seien meist umfassende Diagnostikverfahren notwendig, die oftmals nur auf Kinder und Jugendliche spezialisierte Psychotherapeutinnen oder Psychiater leisten könnten. Im gesamten Landkreis gebe es momentan keine einzige niedergelassene Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die nächsten Praxen seien etwa in Starnberg, dem Kreis Weilheim-Schongau, Buchloe oder Augsburg. Einen Termin zu bekommen, dauere sechs bis zwölf Monate.

Auch auf die unmittelbaren Auswirkungen des Versorgungsdefizits auf die Anlaufstellen geht der Bericht ein. So sei die SOS-Beratungsstelle Landsberg zunehmend mit psychiatrischen Akutsituationen und Notfällen befasst. Die Kinder- und Jugendpsychiatrische Institutsambulanz des kbo-Heckscher-Klinikums in Landsberg vermindere mit ihren Fachkräften die angespannte Situation im Landkreis zwar. Jedoch seien auch dort die Kapazitäten personell und räumlich begrenzt.

„Kinder und Jugendliche sind unser wichtigstes Gut“

Julia Birkhold präsentierte Forderungen der Expertengruppe. So müssten die Bedarfsplanung für Kinder- und Jugendpsychiater kleinräumiger auf Kreisebene erfolgen und innerhalb des Landkreises eine Niederlassung ermöglicht werden. Für Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sollte es eine eigene Planung bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) geben, die vom Erwachsenenbereich abgespalten wird. Außerdem wird dafür plädiert, je eine psychiatrische und psychologische Stelle im öffentlichen Gesundheitsdienst zu schaffen sowie niederschwellige Beratungsstellen stärker zu fördern und auszubauen.

Birkhold verwies auf die Mitsprache der Politik und rief die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses dazu auf, die Probleme und Lösungsansätze weiterzutragen. Die Expertenrunde möchte zudem weitermachen und dem Gremium „konkrete Ideen“ präsentieren, so Birkhold. Ebenfalls dabei ist Kreisrat Josef Loy (CSU), der bis vergangenes Jahr auch Mitglied im Oberbayerischen Bezirkstag war. Es müssten jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um Verbesserungen zu erwirken, so Loy. „Kinder und Jugendliche sind unser wichtigstes Gut.“