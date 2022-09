Auch im Landkreis Landsberg trägt man Schwarz für Queen Elizabeth II.

Plus Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. enden 70 Jahre Regentschaft, die die Menschen weltweit prägten. Menschen aus dem Kreis Landsberg berichten.

Die Queen ist tot. Diese Nachricht ging gestern Abend um die Welt. Das Ableben der Monarchin trifft auch viele Menschen im Landkreis Landsberg. Was eine Britin, eine England-Kennerin und die entfernte Verwandtschaft auf Schloss Kaltenberg zur Zeitenwende im britischen Königshaus sagen.