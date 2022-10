Radfahrer stürzt bei Pflaumdorf und verletzt sich schwer

Ein Radfahrer stürzt auf der Straße zwischen Pflaumdorf und Greifenberg. Dabei verletzt er sich schwer.

Ein Radfahrer aus dem Raum Augsburg hat sich am Freitagnachmittag bei einem Sturz auf der Straße zwischen Pflaumdorf und Greifenberg schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum Großhadern geflogen.

Der Sturz ereignete nach Informationen unserer Redaktion gegen 15 Uhr auf Höhe des Guts Algertshausen an einer leichten Gefällestrecke. Der 66 Jahre alte Radfahrer, der einen Helm trug, stürzte dort alleinbeteiligt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf und am Brustkorb zu. (AZ)

Lesen Sie dazu auch