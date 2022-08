Landkreis Landsberg

vor 16 Min.

European Championships 2022: Rasen ist in Landsberg ausnahmsweise erwünscht

Plus Vor einer Traumkulisse und vielen einheimischen und internationalen Gästen startet das Damen-Straßenradrennen der European Championships am Hauptplatz. So erleben die Fans in Landsberg und Dießen den Wettkampf.

Von Vanessa Polednia

Das Beste kommt zum Schluss, heißt eine Redewendung, die Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in ihrer Eröffnungsrede am Sonntagvormittag erwähnte. Denn vor einer Kulisse von bis zu 2000 Fans am Hauptplatz startete das Straßenradrennen der Frauen unter besten Wetterbedingungen. Die European Championships in München sind die größte Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 – und Landsberg war mit dem Start des Damen-Straßenradrennens Teil des Events. So erlebte das Publikum den Wettkampf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen