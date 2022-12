Reaktionen zum WM-Aus: Leidenschaft, Wille und Herz fehlen

Plus Wieder ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei einer WM schon nach der Vorrunde Schluss. Was Fans und Sportler aus dem Kreis Landsberg dazu sagen.

Zum zweiten Mal in Folge ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft schon nach der Vorrunde Schluss. Ein 4:2-Erfolg über Costa Rica reichte nicht zum Weiterkommen in der Gruppe E, weil die Japaner zeitgleich Spanien besiegten. Die Enttäuschung ist groß, doch woran hapert es beim DFB-Team, das jahrzehntelang als Turniermannschaft galt? Unsere Redaktion hat bei Fans und Sportlern aus dem Landkreis Landsberg nachgefragt.