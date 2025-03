Vortrag in Eresing: Ist die Energiewende überhaupt möglich?

Ist die Energiewende bis 2045 möglich? Überstehen wir dann allein mit erneuerbaren Energien auch eine mehrwöchige Dunkelflaute, also fehlende, jedoch notwendige Energie, die weder Fotovoltaikanlagen noch Windräder in einer solchen Zeit leisten können? Bei der Mitgliederversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsrings Landsberg hielt dazu Dr. Alexander Eichberger einen Vortrag mit dem Titel „Dunkelflaute – ist die Energiewende überhaupt möglich?“

Eichberger ist promovierter Maschinenbauer. Er war zunächst Mitarbeiter am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Er gründete eine Softwarefirma und verkaufte sie nach 20 Jahren als erfolgreiches Unternehmen. „Nach einem Aha-Erlebnis“, so nennt Eichberger diesen Schritt. Seither widmet er sich ganz dem Klimaschutz. Vor fast vier Jahren gründete er mit seiner Frau Anne die private Initiative „unserklima.jetzt“. Informationen zum Klima und zu dessen Schutz sowie unterschiedliche Vorträge im Bereich der Erwachsenenbildung – damit sind die Tage des Maschinenbauers jetzt gefüllt.

Mit dem Vortrag wolle er einerseits Fakten bezüglich der Veränderungen im Klima liefern, sagte Eichberger zu Beginn der Veranstaltung im „Alten Wirt“ in Eresing. Andererseits wolle er Mut machen, zur Veränderung von Lebensgewohnheiten, Energieverbräuchen. Deutschland sollte ein unabhängiger, autarker Energieversorger sein und das ohne Öl, Gas und Kohle – der Referent nannte zunächst dafür einige Gründe. „Wir kaufen Öl und Gas aus wegen ihrer fehlenden Menschenrechte umstrittenen Ländern. Wir kaufen mittlerweile sogar Elektroenergie – bis vor zwei Jahren waren wir noch Stromexporteur.“ All diese Importe kosten sehr viel Geld.

Die Folgeschäden durch die Erderwärmung werden teuer

Zweiter großer Punkt ist für Eichberger der Klimawandel durch erhöhten CO₂-Ausstoß, verbunden mit steter Erderwärmung. Daraus entstehende Folgeschäden seien ebenfalls sehr teuer. Für die Energiewende gebe es also mindestens drei gute Gründe: Einbremsen des Klimawandels, geopolitische Unabhängigkeit und Verringerung von Schadstoffen in der Luft. „Wir haben beziehungsweise hätten einiges an Möglichkeiten, energieunabhängig zu sein.“ Beispiele seien die Energienutzung von Wasser, Wellen, Gezeiten, Biomasse jeglicher Art. Es fehlten jedoch Geschäftsmodelle zur Produktion und vor allem Speicherung von überschüssiger Energie. Speicherkapazitäten müssten exorbitant erhöht werden. Zudem seien die Energieverluste bei Speicherung derzeit noch enorm. Die größte und zuverlässigste Energielieferantin sei jedoch nach wie vor die Sonne. Ziel müsse sein, alle geeigneten Dächer mit Fotovoltaik-Modulen zu bestücken. Windkraft habe ebenfalls viel, jedoch nicht so viel Potenzial wie die Sonne. Zu viel Strom könne mit Batterien, mit Pump- und längerfristig als Wasserstoff in Kavernenspeichern gehortet werden.

Wichtig sei, den steigenden Energiebedarf auf Dauer zu senken. Der Klimaschützer nannte dafür den Einbau einer Wärmepumpe, deren laufender Betrieb kostengünstiger sei als eine herkömmliche Heizquelle. Weiteres Zauberwort ist Effizienz und damit Senkung des Energiebedarfs, mit Dämmen, Einsparen, Verringern des Individualverkehrs. „Es braucht auch Lösungen gegen Schwankungen“, erklärte Eichberger und nannte als Lösungen Lastanpassung, Netzausbau, Elektrolyse, Import von grünem Gas. Leider werde in der Politik immer noch viel zu viel zerredet und das viel zu lang. Wichtig seien der Abbau von Regularien, soziale Ausgleiche beim Umstieg auf mehr klimaneutrales „E“.

„Es braucht auch einen Wandel in der Gesellschaft“

„Wir als Gesellschaft sollten mutiger und aufgeschlossener gegenüber innovativen Ideen sein.“ Staat und Wirtschaft werden es allein nicht richten können, „es braucht auch den Wandel in der Gesellschaft“. Der noch eine gewisse Zeit braucht, wie bei der Versammlung deutlich wurde. So ging es um die Batterien in den E-Autos und die darin verbauten seltenen Erden. Dazu sagte der Referent, dass Batterien heute bereits 30 oder 40 Jahre lang halten, dass ein Autohersteller demnächst eine Garantie auf eine Million Laufstunden geben wird. Außerdem würden Batterien entwickelt, die wenig oder gar keine seltenen Erden mehr benötigen. Ein Anwesender merkte an, dass Energieversorger „scheinbar gar keinen Strom mehr wollen“. Er habe seine Freiflächen-Fotovoltaikanlage jetzt vom Netz genommen, weil er keine Auskunft zu zukünftiger Bepreisung bekommen habe.

Vor dem Referat hatte Maschinenring-Geschäftsführer Ottmar Keller Tätigkeits- und Kassenbericht vorgetragen. Die vorgeschlagene Beitragserhöhung von 50 Euro pro Betrieb und Jahr wurde von der Versammlung akzeptiert. Notwendig geworden sei sie wegen „des großen Brockens Bürokratie“, wie Vorsitzender Christian Leis ausführte. „Wir haben einen zusätzlichen Mitarbeiter eingestellt, der ausschließlich Dokumentationen macht und von unseren Mitgliedern stark gebucht wird“, so Leis. Weiter steckt in der Beitragserhöhung eine Umlage in Höhe von 6,20 Euro für das Digitalisierungspaket „MeinAcker“. Damit ist es laut Ottmar Keller möglich, beispielsweise Düngemittelmengen digital zu berechnen und anschließend die tatsächlichen Verbräuche vor Ort zu dokumentieren.