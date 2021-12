Region Landsberg: Autohaus Medele-Schäfer setzt auf Wachstum

Plus Das Autohaus Allgäu und die Medele-Schäfer-Gruppe schließen sich zusammen. Landsberg ist ein Standort.

Mit der Fusion des Autohauses Allgäu (Kempten) und der Medele-Schäfer-Gruppe ( Weilheim) entsteht die größte Mercedes-Benz-Niederlassung zwischen Augsburg, München und dem Voralpenland. Medele-Schäfer hat unter anderem auch einen Standort im Landsberger Industriegebiet. Damit setzen zwei Partner auf Wachstum, um auf dem hart umkämpften Automobilmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Das wurde bei einer Feier in Kaufbeuren im Vorfeld des Zusammenschlusses kommuniziert.