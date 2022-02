Corona: So hoch ist die Inzidenz im Landkreis Landsberg

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg ist weiter auf hohem Niveau. So viele Menschen sind derzeit positiv getestet und in Quarantäne.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch, 2. Februar, für den Landkreis Landsberg 230 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Am Vortag (Dienstag) wurde mit 450 Infektionen ein Rekordwert registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner) im Landkreis Landsberg liegt derzeit bei 1593,1 und ist damit innerhalb von 24 Stunden gesunken. Am Vortag lag der Wert noch bei 1681,6. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis liegt seit fast zwei Wochen unverändert bei 118.

Corona-Rekord im Landkreis Landsberg: So ist die Lage im Klinikum

Laut Landratsamt sind derzeit 2.224 Personen aus dem Landkreis Landsberg positiv auf das Coronavirus getestet und in Quarantäne. Hinzu kommen 388 enge Kontaktpersonen, auch sie sind in Quarantäne. Derzeit werden 13 positiv getestete Patienten auf der Normalstation des Landsberger Klinikums behandelt und ein Patient auf der Intensivstation. Aktuell gelten rund 12.500 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis als genesen.

Die höchste Inzidenz in Bayern hat derzeit der Landkreis Dachau mit 2685,1 .

