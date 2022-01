Rekord im Kreis Landsberg: Corona-Inzidenz so hoch wie noch nie

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt über 800. Das Landratsamt meldet auch andere Rekordwerte.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg liegen auf Rekordhoch. Das Robert-Koch-Institut meldet für Mittwoch 321 Neuinfektionen, der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) steigt von 645,4 auf 825,5. Rekordwerte meldet das Landratsamt auch aus dem Testzentrum in Penzing.

Insgesamt haben sich im Landkreis Landsberg seit Pandemiebeginn 11.256 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 10.088 gelten als genesen. Die für Mittwoch gemeldeten Neuinfektionen - so viele wie noch nie an einem Tag - verteilen sich auf den gesamten Landkreis, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts auf Nachfrage unserer Redaktion. Betroffen seien unter anderem auch Kindergärten und Schulen. Derzeit befinden sich laut Landratsamt 1051 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 699 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben.

Da die meisten Labore die PCR-Testungen aus Kapazitätsgründen eingestellt haben, hat die Meldung von Omikron-Verdachtsfällen laut Landratsamt keinen Aussagewert mehr. In der Konsequenz seien alle neuen positiven PCR-Tests der Omikron-Variante zuzurechnen.

Rekordwerte auch im Testzentrum in Penzing

Wie Wolfgang Müller sagt, kommen immer mehr Bürger ins Testzentrum nach Penzing um sich testen zu lassen. Am Montag seien 297 und am Dienstag 272 PCR-Tests durchgeführt worden. Ebenfalls Rekordwerte. Die Personen, die sich derzeit im Landkreis mit dem Virus infiziert haben, hätten in der Regel milde bis gar keine Symptome, so Müller. Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt aktuell sechs Covid-19-Patienten behandelt. Alle befinden sich auf der Allgemeinstation.

