Roma aus der Ukraine: Antiziganismus ist immer noch weit verbreitet

Rund 200 Roma aus der Ukraine leben am Penzinger Fliegerhorst, es kommt zu Spannungen mit Landsleuten. Auch die Schulen stehen vor Herausforderungen.

Etwa 200 Roma aus der Ukraine sind am Penzinger Fliegerhorst untergebracht. In ihrem Herkunftsland lebten sie vor ihrer Flucht am Rand der Gesellschaft – und auch nun kommt es in den Unterkünften teils zu Spannungen mit Landsleuten. Die Schulen stehen zudem vor Herausforderungen, weil viele Angehörige der Volksgruppe Analphabeten sind. Das Landratsamt Landsberg lud vor diesem Hintergrund zu einer Informationsveranstaltung mit Rainer Burger vom Landesverband Sinti und Roma. Aus seinen Ausführungen ging hervor, dass Antiziganismus – Rassismus gegen Sinti und Roma – in der Gesellschaft nach wie vor geläufig ist. Wie kann sich das ändern?

In den Vortragssaal der Lechsporthalle waren unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Schulen, der Polizei und des Landkreises gekommen. Der stellvertretende Landrat Günter Först sprach von einem „Thema, das in der Gesellschaft oft vernachlässigt wird“. Noch heute sei die Diskriminierung von Sinti und Roma „leider weit verbreitet“, was zu Ausgrenzung und Leid führe. Er rief dazu auf, sich aktiv für den Schutz und die Integration aller Bevölkerungsgruppen einzusetzen. Initiiert wurde die Veranstaltung von Susanne Taryne, Integrationsbeauftragte im Landratsamt. Die Beweggründe erläuterte sie im Nachgang gegenüber unserer Redaktion. Über den Landkreis verteilt lebten einige Roma, die aus der Ukraine geflohen sind. Die meisten – rund 200 – seien am Fliegerhorst Penzing untergebracht. Mit anderen Geflüchteten aus der Ukraine komme es zu Spannungen. In ihrem Herkunftsland hätten die Roma „am Rand der Gesellschaft“ gelebt.

Landratsamt Landsberg sucht Dozenten für Sprachkurse

Das ging auch aus Rainer Burgers Vortrag hervor. Wie in anderen osteuropäischen Ländern sei der Antiziganismus in der Ukraine „sehr stark“. Der Kontakt mit Angehörigen der Minderheit werde gemieden, Roma-Kinder gingen nicht zur Schule. „Man muss fast von Segregation sprechen“, sagte Burger. Verglichen mit dem Rest der Bevölkerung seien Bildungsniveau und Lebenserwartung niedriger.

Rainer Burger vom Landesverband deutscher Sinti und Roma hielt bei einer Informationsveranstaltung des Landratsamts einen Vortrag. Foto: Thorsten Jordan

Größtenteils seien die Roma, die im Landkreis Landsberg Zuflucht gefunden haben, Analphabeten, so Taryne. In den Schulen sorge das für Herausforderungen, aber: „Wenn man den Kindern etwas beibringt, nehmen viele es auch gerne an. Sie sind bereit, zu lernen.“ Tarynes Angaben zufolge gibt es zwei Alphabetisierungsklassen mit Roma-Kindern. Die Schulpflicht werde – insbesondere mit Unterstützung der Security in den Unterkünften – durchgesetzt. Und es könnte auch mal die Polizei vorbeikommen, wenn die Buben und Mädchen wiederholt nicht in den Einrichtungen erschienen. In dieser Hinsicht gebe es bei allen – egal welcher Herkunft – eine Gleichbehandlung.

Ähnliche Beobachtungen macht Taryne bei erwachsenen Roma: Zumeist wollten die Männer und Frauen arbeiten und es müssten die richtigen Tätigkeiten gefunden werden. Aufgaben der Gemeinnützigkeit in den Unterkünften übernähmen sie bereitwillig, so Taryne, und sie wollten die deutsche Sprache lernen. Da in vielen Fällen aber zunächst eine Alphabetisierung stattfinden müsste, sei es schwierig, geeignete Dozenten zu finden. Das Landratsamt ist auf der Suche nach Personen mit entsprechender Ausbildung (E-Mail-Kontakt: Susanne.Taryne@lra-ll.bayern.de).

Lesen Sie dazu auch

Der Begriff „Zigeuner“ wird als diskriminierend abgelehnt

Grundsätzlich gelte es, Vertrauen zu den Menschen aufzubauen. Die Integrationsbeauftragte sagt: „Durch die über Jahrhunderte hinweg andauernde Ausgrenzung haben sie oft Angst und lassen zunächst niemanden an sich heran.“ Wöchentlich käme zur Vermittlung ein Community-Dolmetscher.

Vertreter der Schulen, der Polizei und des Landkreises besuchten die Veranstaltung im Vortragssaal der Lechsporthalle. Foto: Thorsten Jordan

Laut Rainer Burger vom Landesverband belegen Studien, dass Sinti und Roma die in Europa am meisten diskriminierte und ausgegrenzte Minderheit sind. Er ruft dazu auf, Vorurteile zu hinterfragen, wenn diese aufblitzten, Pauschalisierungen wegzulassen und Hintergrundinformationen einzuholen. „Man muss mit dem Einzelnen sprechen“, so der Diplom-Sozialpädagoge. „Auch den Roma werden die Ängste dadurch genommen, dass man sich kennenlernt.“

Antiziganismus ist auf struktureller Ebene verortet

Bei der Veranstaltung sprach Burger von „einem sozialen Thema“. Es handle sich um keine homogene Volksgruppe. Im Allgemeinen seien Sinti Angehörige der Minderheit, deren Vorfahren bereits seit mehreren Jahrhunderten vorrangig in West- und Mitteleuropa heimisch waren. Die Vorfahren der Roma waren laut Burger seit Jahrhunderten in Ost- und Südosteuropa heimisch. 500.000 Sinti und Roma wurden vom NS-Regime ermordet, doch im Nachkriegsdeutschland habe es, wie Burger berichtete, kaum Entschädigungszahlungen gegeben.

Burger sprach über die schwierige Situation vieler der insgesamt rund 400.000 Roma in der Ukraine. Jene, die es jüngst nach Deutschland gezogen hat, seien nach ihrer Ankunft zuweilen als „Geflüchtete zweiter Klasse“ behandelt worden. Bei der Verteilung habe es Busse gegeben, die nahezu ausschließlich mit Roma besetzt waren. Mehrere Landräte hätten explizit signalisiert, keine Roma aufnehmen zu wollen. „Wir beim Landesverband haben das schwarz auf weiß“, so Burger. Es müsste ein Bewusstsein geschaffen werden, dass Antiziganismus auch auf struktureller, gesellschaftlicher Ebene verortet sei.