Rückblick: Der Weg vom „Neubau einer Außenstelle“ zum „Lechkiesel“

Am Sonntag, 23. Februar, findet im Landkreis Landsberg erstmals ein Bürgerentscheid auf Kreisebene statt. Inhalt ist der geplante Neubau eines Landratsamts im Landsberger Osten, der rund 120 Millionen Euro kosten soll. Der ob seiner ovalen Form als „Lechkiesel“ bezeichnete Bau soll Raum für 500 Arbeitsplätze bieten. Ganz zu Beginn der Planungen stand ein Gebäude, in dem die zahlreichen Außenstellen des Landratsamts zusammengefasst werden sollten. Ein Rückblick.

Dass das bestehende Hauptgebäude des Landratsamts in der Landsberger Von-Kühlmann-Straße in Zukunft nicht ausreichend Platz für die Verwaltung bieten würde, war schon unter Landrat Thomas Eichingers Vorgänger Walter Eichner klar. Und so wurden bereits Mitte 2013 mögliche Erweiterungen am Standort geprüft. Nach seinem Amtsantritt im Mai 2014 nahm Thomas Eichinger das Thema wieder auf.

Die Entscheidung für einen Neubau wurde vom Kreistag am 15. März 2016 als Grundsatzbeschluss gefasst. Die zuvor diskutierten Optionen zur baulichen Erweiterung am Standort in der Von-Kühlmann-Straße wurden verworfen: Eine Aufstockung des Hauptgebäudes um ein Stockwerk in Holzbauweise, die Süderweiterung mit dem potenziellen Abbruch des ehemaligen Landrat-Wohngebäudes sowie die Überbauung der Tiefgarage, würden keine ausreichenden Kapazitäten bieten und es könnte nur ein Bruchteil der Außenstellen im Hauptgebäude integriert werden, war die Begründung.

In einem Pop-Up-Store in der Landsberger Innenstadt wird über den Neubau des Landratsamts informiert.

Weil der Raumbedarf in dem in den 1970er-Jahren errichteten Hauptgebäude nicht erfüllt werden konnte, suchte die Kreisverwaltung ein passendes Grundstück für den „Neubau einer Außenstelle“, wie das Gebäude zunächst bezeichnet wurde. Vonseiten der Stadt wurde unter anderem die Bosse-Wiese am Sportzentrum ins Spiel gebracht, letztlich wurde man am östlichen Stadtrand fündig. Dort sollten alle Außenstellen zusammengefasst werden. Erste Kostenschätzung damals: rund 30 Millionen Euro.

Im Frühjahr 2019 hatten der damalige Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) und Landrat Thomas Eichinger (CSU) noch den Siegerentwurf eines städtebaulichen Wettbewerbs für die Bebauung des Areals am Penzinger Feld präsentiert. Das Gesamtkonzept sah nicht nur einen Neubau für die Außenstellen des Landratsamts vor, sondern auch Flächen für Gewerbe. Doch dieses Konzept wurde Ende 2019 vom Stadtrat verworfen. Übrig blieb ein drei Hektar großes Grundstück an der Münchener Straße, auf dem der Landkreis ein Verwaltungsgebäude errichten konnte, in dem zunächst die ausgelagerten Dienststellen zusammengeführt werden sollten.

Weil aber der Stadtrat an prominenter Stelle, direkt neben der Staatsstraße und unweit der Autobahn, nicht einfach nur einen reinen Zweckbau haben wollte, wurde ein Realisierungswettbewerb ausgerufen. Damit änderten sich die Planungen aber. Ende 2020 sahen diese neben Büros und Besprechungsräumen für die Mitarbeitenden unter anderem auch das Büro des Landrats, einen Sitzungssaal für rund 200 Personen vor sowie eine Cafeteria und einen großzügigen Eingangsbereich vor. Den Wettbewerb gewann das Berliner Architektenbüro Hascher Jehle. Die Wahl fiel auf ein ovales Gebäude, von der Bevölkerung schnell „Lechkiesel“ genannt. In den Jahren danach wurden die Planungen konkretisiert. Für Mitarbeitende und Besucher ist ein im Boden versenktes Parkhaus vorgesehen. Beim „Lechkiesel“ selbst handelt es sich um ein rund 15 Meter hohes, ovales Hybridgebäude, das zu einem großen Teil aus Holz, aber auch aus Beton besteht. Auf insgesamt vier Stockwerken sollen mehrere Abteilungen untergebracht werden.

Seit Ende April 2024 liegt die Kostenberechnung vor. Zuzüglich Grundstückserwerb (rund drei Millionen Euro) und den Ausgaben für die Ausstattung (etwa 1,5 Millionen Euro) liegen sie bei rund 120 Millionen Euro. Im Kreistag steht eine Mehrheit aus CSU, Freien Wählern, UBV und FDP hinter dem Projekt. Nur vereinzelt gab es innerhalb der CSU Bedenken wegen der Kosten und deren Finanzierung. Die anderen Fraktionen und die Bürgerinitiative „Landratsamt Neubau stoppen“ versuchten, das neue Landratsamt zu verhindern. Innerhalb weniger Wochen wurden über 10.000 Unterschriften im ganzen Landkreis für ein Bürgerbegehren gesammelt, das einen Stopp der Planungen für den „Lechkiesel“ fordert.

Ende November 2024 erklärte der Kreistag das Bürgerbegehren für zulässig, in der gleichen Sitzung wurde ihm aber mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern, UBV und FDP ein Ratsbegehren entgegengesetzt. Die Fragestellung des Ratsbegehrens stößt auf heftige Kritik, weil sie verwirrend sei. Denn das Ratsbegehren fragt die Bürgerinnen und Bürger ganz generell, ob sie ein zentrales Dienstleistungsgebäude im Landsberger Osten wünschen, in dem 13 Außenstellen und die Zulassungsstelle untergebracht werden sollen, während das Bürgerbegehren die konkrete Planung des „Lechkiesels“ für berechnete Kosten von 120 Millionen Euro stoppen möchte.

Ende Januar wies das Verwaltungsgericht München eine Klage der Bürgerinitiative gegen die Fragestellung des Ratsbegehrens zurück. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass die Fragestellung des Ratsbegehrens über die Fragestellung des Bürgerbegehrens hinausgehe und eine weitere Entscheidungsalternative zur Abstimmung bringe.