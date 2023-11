Ruhige Nacht trotz Halloween im Kreis Landsberg

Die Halloweennacht verlief im Dienstbereich Oberbayern Nord relativ ruhig. In Kaufering wurde ein Wohnhaus großflächig verunreinigt.

Eine verhältnismäßig ruhige Nacht auf den Feiertag Allerheiligen meldeten die Dienststellen im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord und damit auch die Polizeiinspektionen im Kreis Landsberg. Das Einsatzaufkommen in der Halloweennacht war demnach vergleichbar mit anderen Nächten am Wochenende.

Unbekannte werfen rohe Eier auf ein Wohnhaus in Kaufering

Die Polizeiinspektion Landsberg meldet eine Straftat in diesem Zusammenhang. In der Halloweennacht wurde ein Wohnhaus in Kaufering mit rohen Eiern beworfen. Es kam zu großflächigen Verunreinigungen, welche nur unter erheblichem Aufwand zu beseitigen sind. Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf rund 1000 Euro. Die Polizei Landsberg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08191/ 932110 mit der PI Landsberg in Verbindung zu setzen.

132 Einsätze: Ruhestörungen und Sachbeschädigungen dominieren

Insgesamt rückten die Beamtinnen und Beamten im Oberbayern Nord zu 132 Einsätzen aus. Dabei wurden sie zu 53 Ruhestörungen gerufen. In 20 Fällen wurden Sachbeschädigungen mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 17.500 Euro aufgenommen. Zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kam es 21 Mal, dabei wurden 21 Personen verletzt. Bei drei Einsätzen wurden Einsatzkräfte tätlich angegriffen und davon zwei jeweils leicht verletzt.

In der Nacht wurden 38 Verkehrsunfälle aufgenommen. Sechs Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 157.000 Euro. (AZ)

