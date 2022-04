Rund 1000 Geflüchtete aus der Ukraine sind im Kreis Landsberg angekommen

Plus Im Landsberger Landratsamt fallen momentan viele Aufgaben an. Es kommen mehr Menschen aus der Ukraine als erwartet.

Sechs Wochen sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vergangen. Maria Matheis, Leiterin der Führungsgruppe Katastrophenschutz, gab in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses einen Überblick zur aktuellen Flüchtlingssituation, die das Landratsamt vor Herausforderungen stellt.