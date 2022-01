Landkreis Landsberg

Sagen im Kreis Landsberg: Wenn das Wilde Gjäg auszieht

Auf dieser Ebene zwischen Lengenfeld und Stoffen soll das Wilde Gjäg am wütendsten und längsten sein Unwesen getrieben haben. Das schreibt Karl Freiherr von Leoprechting in seiner Sagensammlung „Aus dem Lechrain“.

Plus Rund um die Rauhnächte gibt es am Lechrain viele Sagen und Erzählungen. Was sich einst bei Stoffen ereignet haben soll und was ein Augenzeuge aus Pitzling schildert.

Von Thomas Wunder

In den „Rauhnächten“ zwischen Weihnachten und Dreikönig sollen es die Unholde in Landsberg und Umgebung früher besonders wild getrieben haben. Bis in die 1950er-Jahre hielt sich am Lechrain die Angst vor unliebsamen Geistern. Der 2020 verstorbene Stadtheimatpfleger Anton Lichtenstern erinnerte sich noch an die Erzählungen des Wirts von Pitzling, Leonhard Leitensdorfer, über dessen Erlebnisse während dieser Zeit.

