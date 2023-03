Schauturnen des FC Weil: Spektakuläre Hebefiguren zu zarten Geigenklängen

Zum 95. Vereinsjubiläum findet das große Schauturnen in Weil statt. Generationenübergreifend ist ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Mit einer Riesenshow zeigten insgesamt 170 Turnerinnen und Turner – Letztere sind in anderen Sparten des FC Weil zahlreicher vertreten –, was sie sich in letzter Zeit, mit viel Kreativität und Elan, erarbeitet haben. Moderatorin Kathrin Grabmaier hieß alle willkommen. Ihr besonderer Dank galt den vielen Ehrenamtlichen, ohne die es Veranstaltungen wie diese nicht gäbe, den zahlreichen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die den Vereinssport möglich machen.

Abwechslungsreich zeigte sich das dreistündige Programm. Alle Mitwirkenden hatten viel Freude an der Bewegung, auch wenn mal ein Sprung nicht ganz exakt klappte. Das breit gefächerte Spektrum reichte von den Vorführungen der Allerkleinsten und des Eltern-Kind-Turnens bis zum dynamischen Zumba, bei dem Frauen aller Altersgruppen, mit Fächern kokettierend, karibisches Flair verbreiteten.

"I like to move it“: Beim Schauturnen des FC Weil herrscht gute Laune

Eine Mädchen-Tanzgruppe schwebte in eleganten weißen Kleidern, mit anmutigen Bewegungen, übers Parkett und tanzte faszinierende Formationen. Die Vorschulturner und -turnerinnen marschierten mit wehenden roten Fahnen ein, um dann zur Musik "Ich bin der Sportinator" auf einem Parcours zu springen, balancieren, hüpfen und klettern.

Ganz in Schwarz stellte sich die neu gegründete Tanzgruppe "Little Lions" als quirlige Gangstertruppe vor, bestehend aus 15 Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren. Als wilde Tiere aus Madagaskar zogen die Geräteturnerinnen mit Riesensprüngen, eleganten Überschlägen, durch die Luft wirbelnd oder Rad schlagend, zur Filmmusik "I like to move it" in einen anderen Zoo um. Die Jüngeren ruderten unter Piratenflagge in die Karibik und warfen am Ende ihres akrobatischen Beutezugs Bonbons in die Menge.

Mädels und Buben des Kinderturnens zeigten sich in einer anspruchsvollen Turnstunde zur Musik aus "Bibi und Tina" als Profis an den Geräten. Die "Glitzermädels" heißen jetzt "Top Ten". Zu Melodien aus "Top Gun" und "Maverick" kamen sie militärisch, jedoch in friedlicher Absicht daher und verzauberten mit einer anmutigen Tanzshow.

Abwechslungsreiches Programm des FC Weil erhält Applaus

Turnakrobatik erfordert unter anderem Mut, Beweglichkeit und vollen Einsatz. Den zeigten die Artisten mit ihren atemberaubenden Hebefiguren zu zarten Geigenklängen. Die Stars der Manege schwangen sich auf Seilen unter die Zirkuskuppel hoch, jonglierten und balancierten auf dem Einrad oder der Laufkugel. Die Hula-Girls führten vor, dass man Reifen nicht nur um den Bauch kreisen lassen kann.

Der Zauber Afrikas erfüllte die Halle, als sich die "Sparkling Stars" auf hohem Niveau zu einem Medley aus dem Film "König der Löwen" in die Herzen des Publikums tanzten. Alle Gruppen hatten mit ihren engagierten Trainerinnen ein beeindruckendes Programm zusammengestellt und verabschiedeten sich mit einem großen Finale unter Riesenapplaus.