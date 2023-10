Schiebt der Kreis Landsberg zu viele Haushaltsreste vor sich her?

Im Finanzausschuss äußert sich der Kämmerer zur finanziellen Lage. Neben guten Nachrichten gibt es auch die eine oder andere kritische Nachfrage.

Nicht mehr lange, dann stehen im Finanzausschuss des Landsberger Kreistags wieder Haushaltsberatungen auf dem Programm. Die jüngste Sitzung des Gremiums wurde nun allerdings zum Anlass genommen, sich zuvor noch einmal mit dem laufenden Jahr zu befassen. Ein Sachstandsbericht von Kreis-Kämmerer Thomas Markthaler zeigte: Die Großprojekte des Landkreises laufen an oder sind inzwischen angelaufen, wobei es an mancher Stelle etwas zäher vorangeht als gewünscht.

Einen sichtbaren Fortschritt gibt es beispielsweise bei der Sanierung der Beruflichen Schulen. In diesem Jahr sind konkret sechs Millionen Euro in das Vorhaben geflossen, angesetzt waren deutlich mehr (13,4 Millionen Euro). Die Differenzsumme wird als Haushaltsrest verbucht und in das kommende Jahr geschoben. Helga Gall (Grüne) fragte vor diesem Hintergrund nach, ob es nicht möglich sei, die eingestellten Summen in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt "realistischer zu veranschlagen". Dem entgegnete Markthaler, dass bei einem Projekt, dass mehr als 90 Millionen Euro kosten werde, Haushaltsreste im Millionenbereich nicht zu vermeiden wären. Wenn man baue, brauche es auch Flexibilität.

Die Haushaltsreste werden mit einer "Bugwelle" verglichen

Landsbergs Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder ( SPD) richtete den Blick ebenfalls auf die Liste der Baumaßnahmen. Er stellte fest, dass der Landkreis in diesem Bereich nur 23 Millionen statt 60 Millionen Euro ausgegeben habe. Das erleichtere die Haushaltsplanung nicht unbedingt: "Wir schieben die Haushaltsreste wie eine Bugwelle vor uns her." In manchen Fällen erscheinen Bredschneijder Neuveranschlagungen sinnvoll. Generell werde versucht, von den Haushaltsresten herunterzukommen, sagte Kreis-Kämmerer Markthaler, aber: "Wir werden sie immer haben."

So komme es etwa vor, dass Maßnahmen aufgrund von Personalmangel nicht umgesetzt werden könnten. In seinen Ausführungen wurde zudem deutlich, dass auch andere Faktoren beeinflussen, wann das veranschlagte Geld tatsächlich ausgegeben wird. Der Grunderwerb am Penzinger Feld, wo der Neubau des Landratsamts entstehen soll, hätte schon zwei Jahre früher vollzogen werden können, wenn es denn bereits Baurecht gegeben habe. Inzwischen sind die veranschlagten Mittel (2,7 Millionen Euro) geflossen. "Die Bauleitplanung ist noch nicht ganz durch, aber auf dem besten Weg", so Markthaler. Die Aufgabe, einen Bebauungsplan zu erstellen, liegt bei der Stadt Landsberg. Auch beim Erwerb des Grundstücks für eine neue Pflegeschule am Klinikum läuft es laut Markthaler etwas "zäher" als gewünscht. Man sei mit der Stadt im Bauleitverfahren.

Der Schuldenstand des Landkreises Landsberg sinkt

Markus Wasserle (SPD), der als Stellvertreter von Landrat Thomas Eichinger (CSU) die Sitzung in dessen Abwesenheit leitete, hob hervor, dass gemäß dem Bericht deutliche Verbesserungen zu erwarten seien. Laut den Unterlagen sind die Personalkosten geringer als angesetzt, außerdem wird es wohl weniger Einlagen ins Kommunalunternehmen Bauen geben. Zur Diskussion um die Haushaltsreste sagte Wasserle: "Die großen Baumaßnahmen sind angelaufen. Wir kommen in normales Fahrwasser wieder rein."

Lesen Sie dazu auch

In diesem Jahr werden laut Kreis-Kämmerer Markthaler keine neuen Kredite benötigt. Am Ende des Jahres werde sich der Schuldenstand auf 32,4 Millionen Euro belaufen (Ende 2022: 35 Millionen Euro). "Aber das ist das Durchschnaufen, vor dem, was noch kommt", sagte er angesichts der anstehenden Millionenprojekte.

Bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr wurde ausgiebig über die Kreisumlage debattiert, die Stadt, Märkte und Gemeinden zahlen. Die Verwaltung hatte am Anfang einen Hebesatz von 57 Punkten vorgeschlagen. Letztlich stimmte eine Mehrheit im Kreistag für 52 Punkte: "Dass die Kreisumlage auf einem moderaten Level gehalten wurde, finde ich gut", bekräftigte Grünen-Rat Holger Kramer rückblickend.