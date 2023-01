Schließt nun auch das Corona-Testzentrum des Landkreises?

Plus Die aktuell gültige Corona-Testverordnung läuft bald aus. Auch beim Landsberger BRK macht man sich Gedanken über die Zukunft der Bürgertests.

Während das Impfzentrum des Landkreises Landsberg bereits seit Mitte Dezember Geschichte ist, wird in einem Hangar auf dem Gelände des Fliegerhorsts nach wie vor auf das Coronavirus getestet. Ende Februar, wenn die aktuelle Testverordnung ausläuft, könnte aber auch dort Schluss sein. Beim BRK steht angesichts der sinkenden Nachfrage ebenfalls eine Entscheidung über die Zukunft der Teststationen bevor.