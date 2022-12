Schneebedeckte Fahrbahn: Mann prallt gegen Baum und stirbt

Bei Unterdießen verunglückt ein 35-Jähriger tödlich. Aufgrund der Witterungsverhältnisse kommt es im Kreis Landsberg am Wochenende zu weiteren Verkehrsunfällen.

Aufgrund des Schneefalls am Wochenende ist es im Landkreis Landsberg zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Zwischen Unterdießen und Asch starb ein 35-Jähriger, nachdem er mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt war.

Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann am späten Samstagabend, 10. Dezember, gegen 23.45 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich sein Wagen und kam wenig später in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Der Fahrer verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die genauen Umstände des Unfallhergangs werden laut Polizei aktuell noch geklärt. Dazu wurde auch ein Gutachter hinzugezogen.

Auch in Hofstetten kam es am Samstagabend, 10. Dezember, zu einem Unfall, der auf die Witterungsbedingungen zurückzuführen ist. Laut Polizeibericht befuhr ein 17-Jähriger die Westerschondorfer Straße mit seinem 45 km/h-Kraftfahrzeug. Der Fahranfänger wurde durch plötzlichen Schneefall überrascht, übersah eine Kurve und kollidierte mit einem Poller. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall stark beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Unfälle bei Schnee in den Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau

Ebenfalls am Samstag, 10. Dezember, wollte ein 20-jähriger Kauferinger mit seinem Audi von seinem Heimatort in Richtung Scheuring fahren. Durch winterliche Straßenverhältnisse kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab. Ein entgegenkommender Pkw wurde touchiert, das Fahrzeug des 20-Jährigen kam anschließend in einem anliegenden Feld zum Stehen. Der Fahrer des touchierten Autos und der Unfallverursacher selbst blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Pkw wird nach Polizeiangaben auf rund 9000 Euro geschätzt.

Auch in den Nachbarlandkreisen herrschten am Wochenende teils schwierige Straßenverhältnisse. Laut Polizei Schongau kam es zwischen Samstagnachmittag, 10. Dezember, und Sonntagmorgen, 11. Dezember, in deren Zuständigkeitsbereich zu insgesamt sieben bekannten Unfällen aufgrund des Schneefalls. Dabei entstanden ausschließlich Sachschäden.