Schneefälle: Verkehrspolizei meldet 13 Unfälle auf A 96 und A 8

Am Samstag kehrt der Winter zurück. Auf den Autobahnen ereignen sich zahlreiche Unfälle. Bei Schöffelding wird ein Mann schwer verletzt.

Infolge der am Samstag anhaltenden Schneefälle haben sich auf den Autobahnen im Raum Landsberg/ Fürstenfeldbruck etliche Verkehrsunfälle ereignet. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck am frühen Sonntagmorgen mitteilte, kam es im Laufe des Samstags zu 13 Unfällen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, sechs weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Der folgenschwerste Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 7.30 Uhr auf der A 96 westlich der Anschlussstelle Schöffelding. Wie die Polizei meldet, überholte ein 22-jähriger Münchner auf schneeglatter Fahrbahn einen Pkw. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur geriet er ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte an einen Baum und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.

Ein Autoinsasse wird ins Krankenhaus geflogen

Einer der insgesamt drei Insassen musste durch Ersthelfer aus dem Pkw befreit werden und wurde aufgrund einer Wirbelverletzung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer sowie sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrbahn musste zur Bergung für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Auch bei den anderen Verkehrsteilnehmern war nicht angepasste Geschwindigkeit bei Nässe/Schneeglätte unfallursächlich.

Ein Kleintransporterfahrer macht sich nach Unfall aus dem Staub

Daneben meldet die Verkehrspolizei eine Unfallflucht. Am Samstag gegen 7.45 Uhr befuhr ein 53-jähriger Herrschinger mit seinem 18-jährigen Sohn die A 96 auf Höhe Gilching in Fahrtrichtung München. Dabei wurde er von einem Kleintransporter, welcher den Fahrstreifen nach rechts wechseln wollte, geschnitten. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Herrschinger ausweichen, kam zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dort die Leitplanke und kam letztendlich auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der Fahrer des Kleintransporters setzte die Fahrt fort, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Durch den Aufprall wurden die Insassen des von der Fahrbahn abgekommenen Autos leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der linke Fahrstreifen war für etwa eine Stunde gesperrt.

Weitere Unfallfluchten und Unfälle meldete die Verkehrspolizei von der A 8. Der bei den Unfällen entstandene Gesamtschaden an den Fahrzeugen sowie an den Schutzplanken beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Zwei Unfälle auf der Garmischer Autobahn

Die Weilheimer Verkehrspolizei informierte am Sonntagmorgen über zwei wetterbedingte Unfälle auf der Garmischer Autobahn. Am Samstag gegen 21.20 Uhr verlor ein 75-jähriger Autofahrer auf der A 95 bei Sindelsdorf auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Sachschaden wird mit über 8000 Euro angegeben. Bei Neuried wurden bei einem Unfall auf der A 95 am Sonntag gegen 1.30 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 22-jähriger Autofahrer war auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern gekommen und prallte mit dem Auto ebenfalls gegen die Schutzplanken. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro. (lt)