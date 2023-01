Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

Schneemangel: Skiclubs im Kreis Landsberg bleiben optimistisch

Robert Steger, Vorsitzender des Skiclubs Asch, am Lift an der Rauth. In dieser Saison war dort noch kein Betrieb möglich.

Plus Wetterbedingt herrscht am Ascher Lift kein Betrieb, auch in höher gelegenen Gebieten liegt teils zu wenig Schnee. Wie sich das auf Skiclubs im Landkreis Landsberg auswirkt.

Von Dominik Stenzel

In diesem Winter gibt es zwar keine Corona-Beschränkungen mehr, allerdings erschweren jetzt die über weite Strecken ungewöhnlich milden Temperaturen für Skifahrerinnen und Snowboarder die Freizeitgestaltung. An der Ascher Rauth hatte der einzige Skilift im Landkreis Landsberg in dieser Saison noch keinen einzigen Tag geöffnet, doch auch in höher gelegenen Regionen mangelt es auf den Pisten zum Teil an Schnee. Wie die Skiclubs und die Landsberger DAV-Sektion mit der Situation umgehen.

