Landkreis Landsberg

vor 1 Min.

Schulleiterinnen im Kreis Landsberg: Vertraute Gesichter auf neuen Posten

Plus An den Schulen im Landkreis Landsberg gibt es in diesem Jahr einen regen Wechsel unter den Rektorinnen. So auch an den Grundschulen. Warum diese Frauen Multitalente sind.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Grundschullehrkräfte sind wahre Tausendsassas. Sie unterrichten so unterschiedliche Fächer wie Mathematik oder Musik in Klassen mit Schulkindern, die zum ersten Mal die Schulbankdrücken, oder solchen, die kurz vor dem Übertritt in eine weiterführende Schule stehen. Mit der Leitung einer Schule kommt eine organisatorische und führende Aufgabe zur Jobbeschreibung hinzu. Diesen Wechsel erleben in diesem Schuljahr überdurchschnittlich viele Lehrerinnen. Schulamtsleiter Steffen Heußner erklärt diesen Umstand mit der geburtenstarken Generation, die in Pension gehe oder aus persönlichen Gründen wechsle. Einige Schulleiterinnen haben wir bereits vorgestellt. Drei weitere aus dem Landkreis erzählen, was ihre Arbeit ausmacht. Unbekannte sind sie für die Schulgemeinschaft keinesfalls.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen