Schwere Unfälle im Landkreis Landsberg: Mehrfach Helikopter im Einsatz

Schlimmer Tag auf den Straßen im Landkreis Landsberg: Bei mehreren Unfällen werden einige Personen zum Teil schwer verletzt.

Harter Tag für Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr im Landkreis Landsberg: Am Montag (18. Juli) haben sich zahlreiche Unfälle auf den Straßen im gesamten Landkreis ereignet.

Gegen 16.20 Uhr wollte ein 56-jähriger Traktor-Gespann-Fahrer aus dem südlichen Landkreis von Landsberg kommend nach links Richtung Sandau abbiegen. Laut Polizei blinkte er vermutlich nicht. Gleichzeitig überholte ihn ein 38-jähriger Kauferinger mit seinem Pkw. Durch den Zusammenstoß kippte die Zugmaschine um und klemmte dabei den Fahrer ein. Der Mann musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.500 Euro.

Gegen 18 Uhr krachte es bei Hofstetten. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 72-jährige Autofahrerin von Finning kommend nach links in die Landsberger Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 28-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und stürzte deshalb. Dabei verletzte er sich leicht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Ein Auto erfasst eine Radfahrerin bei Schwifting frontal

Zwischen Pürgen nud Schwifting ereignete sich kurz vor 19 Uhr der nächste Unfall. Eine 66-jährige Radfahrerin wollte laut Polizei aus einem Feldweg nach rechts auf die Kreisstraße einfahren. Dabei übersah sie, vermutlich aufgrund die Sichtbeeinträchtigung durch ein Maisfeld, den Pkw eines 22-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste die Radfahrerin mit seinem Pkw frontal. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Sachschaden: rund 3000 Euro.

Im Laufe des Montagabends stürzten dann noch zwei Radfahrer alleinbeteiligt. Gegen 19.45 Uhr stürzte ein Rennradfahrer in Erpfting vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Aufgrund einer Kopfverletzung wurde er in eine Klinik geflogen. Eine Stunde später war ein 27-jähriger Radfahrer in Stadl unterwegs und verlor laut Polizei vermutlich aufgrund des Gefälles die Kontrolle. Er stürzte gegen eine Mauer und wurde leicht verletzt.

Bereits gegen 16 Uhr war eine Radfahrerin in Geltendorf alleinbeteiligt gestürzt und ebenfalls verletzt worden. Einigermaßen glimpflich ging ein Unfall gegen 16.40 Uhr in Landsberg aus. Dort wurde ein Fußgänger von einem Auto angefahren. (AZ)